La Policía Nacional se suma en Jaén a la nueva edición de la “Ruta 091”. Un conjunto de carreras solidarias que se van a celebrar en diversas ciudades de todo el territorio nacional. La carrera de Jaén se celebrará el próximo 20 de marzo y los beneficios obtenidos mediante las inscripciones se destinarán a la asociación Síndrome de Down.

En el día de hoy se abrirá el plazo de 3.000 inscripciones para la carrera de adultos; 6 Km., así como 200 plazas para la carrera infantil que constará de 1’5 Km. Puedes inscribirte aquí vía on line.

También hay una cuenta de donaciones voluntarias; “Dorsal Cero”ES70 3067 0100 2233 1865 7917"













Para 2022 se ha previsto un total de 21 carreras, La de Jaén consistirá en una ruta de seis kilómetros que se iniciará a las 11:00 horas con salida en la C/ Catalina Mir Real, Paseo de España (sentido ascendente), Plaza Jaén por la Paz, Paseo de la Estación (ascendente), C/ Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano, C/ Campanas, Plaza de Santa María, C/ Almenas, C/ Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, C/ Ignacio Figueroa, Plaza de la Constitución, C/ Virgen de la Capilla, C/ del Rastro, Paseo de la Estación (sentido descendente), Plaza Jaén por la Paz, Paseo de España (sentido descendente) y llegada en C/ Catalina Mir Real.

Carrera cardioprotegida

Se trata de una carrera que, durante toda su ruta, será cardioprotegida, un plus que se sumará al servicio médico obligatorio existente en cada prueba. Para ello, participará personal formado en este tipo de técnicas e irán equipados con un sistema de comunicación que permitirá mantener un contacto continuo entre todos los integrantes durante el recorrido.

De esta manera, el tiempo de respuesta para comenzar la reanimación cardiopulmonar será inferior a los cuatro minutos, un intervalo que se considera vital para que la víctima no sufra secuelas neuronales o perciba el menor daño posible.

