La Policía Local denuncia al dueño de un perro que se encontraba en un balcón con riesgo de caída

La Policía Local ha denunciado al dueño de un perro por no cumplir con el deber de cuidar y proteger a su animal ante situaciones de peligro. El servicio se puso en marcha a raíz de que una patrulla recibiera un aviso, el 30 de mayo, a las 11 de la mañana, en el que se alertaba del riesgo de caída de un can, que se encontraba sobre una estructura voladiza de un balcón, tipo jardinera, en el barrio de Peñaméfecit.

Rápidamente, los agentes se percataron del riesgo real de que el animal perdiera el equilibrio y se precipitara desde el segundo piso en el que se encontraba, por lo que, en primer lugar, subieron al domicilio para alertar a sus moradores de la situación, aunque, tras varias llamadas a la puerta no lo consiguieron. En paralelo, se dio aviso a los Bomberos para que procedieran al rescate en altura. A los pocos minutos, el animal, logró acceder de nuevo al inmueble por una ventana, sin que fuera preciso el salvamento.

Los policías locales volvieron de nuevo a la vivienda, para tratar de localizar a los residentes, y, en esta segunda ocasión, sí se les abrió la puerta. Tras preguntar al dueño del perro por lo ocurrido y por las circunstancias sanitarias y legales del can, los policías locales procedieron a levantar las propuestas de sanción por, como se ha dicho, no cumplir con el deber de cuidar y proteger al animal ante situaciones de peligro; no tener la documentación en regla ni contar con la preceptiva identificación con microchip, carecer de cartilla de vacunación y, además, por no tener al perro registrado en el censo municipal de animales de compañía.

Persecución y hurto en una tienda de ropa

También esta semana, en concreto, el día 29, a las 5.50 horas de la madrugada, fue detenido un joven de 22 años por conducción temeraria y atentado contra los agentes de la autoridad. Todo comenzó cuando los agentes observaron una motocicleta que circulaba a gran velocidad y realizaba maniobras, como adelantamientos, de forma negligente. Cuando se percató de la presencia policial, el motorista aceleró la marcha e hizo caso omiso a las señales de alto que le dio, en varias ocasiones, la Policía Local.

Esta conducta le llevó a rebasar, a gran velocidad y, en rojo, varios semáforos, hasta que, finalmente, colisionó contra un turismo estacionado. A pesar del choque, el motorista no resultó herido y, cuando los agentes que iban en su busca, llegaron a él, los recibió de forma agresiva, con patadas y puñetazos. Por todo ello, se practicó su arrestó y se puso a disposición judicial.

Por otro lado, el 27 de mayo, agentes de la Policía Local identificaron a dos jóvenes a las que se les imputa una falta de hurto, por tratar de apropiarse de ropa en un comercio de la zona de la Universidad. Los agentes recibieron el aviso de una de las responsables del negocio, que advirtió de que las sospechosas habían accedido a uno de los probadores, donde estaban cortando las etiquetas a las prendas, con el objetivo de llevárselas sin pagar. Los artículos, con un precio de venta aproximado de 100 euros en total, fueron recuperados y devueltos a la tienda.