Plataformas ciudadanas de Jaén anuncian movilizaciones por la pérdida fondos ITI

Las plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén han acordado movilizaciones y presentar una denuncia conjunta ante la Oficina del Parlamento Europeo y Defensor del Pueblo Europeo por la pérdida de los fondos europeo de Inversión Territorial Integrada (ITI), que se puede producir al no presentarse los proyectos para su inversión. Las plataformas de Jaén han calificado la situación, en un comunicado conjunto, de "la mayor vergüenza y humillación histórica a esta provincia".

Y consideran "de una bajeza e incompetencia escalofriante que después del intenso esfuerzo y lucha de los vecinos de esta provincia, poniéndoles en bandeja a nuestros representantes políticos 443 millones de euros para generar empleo, no hayan sido capaces de gestionar dicha cantidad y dejen perder estos fondos europeos concedidos".

Asimismo, han recordado que una Inversión Territorial Integrada es un instrumento diseñado por la Unión Europea para apoyar un acciones en un área geográfica determinada con el objetivo de dar respuesta a las necesidades o retos concretos de esa zona.

SIN PROYECTOS

Las iniciativas que se pretendían financiar vía ITI debían estar diseñadas y listas para licitarse en la primavera de 2020 y empezar a ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2020 tal y como exige Europa, a partir de ahí, tendrían un plazo de tres años para acabarlos y justificarlos. Dentro de esta inversión el Gobierno de España tenía comprometidos 220,1 millones de euros y la Junta de Andalucía aportaría 229,9 millones, sumando un total de 443 millones de euros, y que debían ser invertidos en el desarrollo integral de la provincia mediante proyectos generadores de empleo, y con especial atención a Linares y comarca.

Sin embargo, las plataformas denuncian que las administraciones no han sido capaces de invertir la cantidad concedida en las necesidades urgentes de la provincia y califican a los políticos provinciales de "inútiles". Asimismo, creen que "nos han engañado y no han trabajado a pesar de que lo tenían en bandeja, han tirado a la basura 443 millones de euros, como si, desgraciadamente, no nos hicieran falta".

Ya que, "no han hecho los deberes durante dos años", "sabían sobradamente que los proyectos a financiar vía ITI tenían que estar licitados antes de que finalizara este año y a estas fechas lo único que nos encontramos son reproches políticos de unos y otros", por lo que piden su dimisión.

Es por ello que las plataformas de la provincia han acordado establecer una coordinación provincial para llevar las reivindicaciones comunes de la provincia de forma unida. Y "una vez que las circunstancias sanitarias lo permitan, organizar y convocar actos de protesta y manifestaciones públicas como denuncia y rechazo a la situación de abandono y dejadez de las administraciones a esta provincia. Así como, presentar denuncia conjunta ante la Oficina del Parlamento Europeo y Defensor del Pueblo Europeo, poniendo en conocimiento de las instancias europeas la actuación de la Administración Central y Autonómica con la ITI Jaén.