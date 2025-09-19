La Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA respeta, pero no comparte, el "discurso triunfalista" del consejero Villamandos sobre la financiación de la institución

En la solemne inauguración oficial del curso académico en la Universidad de Jaén (UJA), la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA ha valorado positivamente la presencia del consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, después de los últimos acontecimientos marcados por la polémica del Grado de Ingeniería Biomédica y el incumplimiento del Modelo de Financiación universitaria. El consejero acudió al acto celebrado en el Aula Magna tras aceptar la invitación del rector, Nicolás Ruiz.

Durante la ceremonia, Villamandos realizó un encendido elogio de la Universidad de Jaén, destacando que “los datos, a los que él gusta referirse, son bien expresivos del prestigio alcanzado y del reconocimiento que goza la institución en su ámbito y también en su posicionamiento internacional, donde es referente”. Sin embargo, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA considera que el discurso del consejero fue triunfalista, ya que evitó abordar de frente el espinoso asunto del Grado de Ingeniería Biomédica y pasó de puntillas por el verdadero “nudo gordiano”: el Modelo de Financiación, imprescindible para garantizar el crecimiento y utilidad de la UJA en la provincia.

La Plataforma subraya que, aunque respeta la presencia institucional del consejero, no comparte su visión “casi idílica” de la situación, porque contrasta con la realidad económica que atraviesa la universidad jiennense. En este sentido, mantiene su convocatoria de movilización social para el próximo 8 de octubre, recordando que la demanda es clara: exigir el cumplimiento del Modelo de Financiación firmado el 8 de abril en Jaén por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a rectores y sindicatos, un acuerdo que aún sigue mayoritariamente pendiente.

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, mostró en su intervención una postura de lealtad institucional y mano tendida al diálogo, pero también la valentía suficiente para exponer la difícil situación económica de la institución. En su discurso ante la comunidad universitaria y la sociedad civil, defendió que el cumplimiento del Modelo de Financiación es condición indispensable para que la UJA pueda seguir siendo “el buque insignia de esta provincia”.