Pincha las ruedas de 18 coches para “promocionar” sus plazas de aparcamiento en Linares

Ocurría en una determinada zona de la ciudad de Linares. Las ruedas de numerosos coches; perfectamente aparcados; amanecían pinchados. Hasta 18 vehículos se vieron afectados y sus dueños interpusieron la correspondiente denuncia ante la Policía nacional que comenzaron a investigar los sucesos.

Su sorpresa fue notable cuando descubrieron que un anciano salía de su domicilio a altas horas de la madrugada portando un cuchillo con el que supuestamente destrozaba las ruedas de los coches. Las acuchillaba hasta dejarlas inservibles ocasionando onerosos gastos a los dueños de los coches.. El dispositivo de vigilancia establecido por los investigadores permitió identificar al presunto autor de los daños procediendo a su detención.

Dañaba los vehículos para que sus propietarios le alquilasen una plaza de garaje

Los agentes que en todo momento han contado con la colaboración de los vecinos del barrio afectada, se consiguió identificar al anciano del cuchillo. Los vecinos no daban crédito al saberse que el vándalo era un hombre de 81 años de edad y que destrozaba las ruedas, no por el mero gusto de hacer daño o diversión, si no por hacer negocio.

La Policía constató que el detenido es propietario de una nave que alberga catorce plazas de garaje, dado que al parecer tenía alquiladas solo unas pocas, pensó que con su modo de proceder, haría que los propietarios que estacionaban sus vehículos en la vía pública se verían obligados a alquilar su garaje. Una vez identificado fue interceptado y arrestado, se le intervino un cuchillo con empuñadura de madera y hoja de acero de 8 centímetros puntiaguda y finamente afilada con restos de caucho que, presuntamente utilizaba para llevar a cabo sus actos.

El valor de los daños denunciados supera los 2.000 euros.