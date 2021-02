El PP le pide explicaciones al alcalde de Jaén sobre "el fiasco del COLCE"

El portavoz del Grupo Municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha comparecido ante los medios de comunicación para abordar el “fiasco” del Plan Colce, donde ha anunciado que esta mañana se ha registrado una solicitud para la celebración de un pleno extraordinario monográfico, en el que se podrán dirimir y exigir responsabilidades al Ministerio de Defensa, así como poner luz y taquígrafos en todo este proceso. Además, ha hecho público que ayer pudo comprobar in situ que el Ayuntamiento de Jaén no dispone de un expediente administrativo “serio y riguroso” que respaldase la petición al Ministerio de Defensa.

Bonilla ha exigido responsabilidades a los diputados y senadores del PSOE, toda vez que el pasado mes de septiembre “eran los primeros en hacerse fotografías delante del Ministerio de Defensa y ahora nadie sabe donde están”. Desde las filas socialistas ahora pretenden eximir sus propias responsabilidades para hacérselas llegar a un gobierno de la Junta de Andalucía que no tiene competencias en materia de Defensa, por lo que se ha preguntado de qué color político es el gobierno municipal, provincial y sobre todo, del Gobierno de España, que es quien tiene la decisión de adjudicar el proyecto.

“¿Quién se habría arrogado el éxito del Plan Colce si todo hubiera salido bien a pesar de que este proyecto estaba impulsado por toda la sociedad civil de la ciudad y de la provincia?” ha preguntado el portavoz popular, que ha lamentado las “falsas expectativas” generadas por el alcalde, Julio Millán, y su teniente de alcalde, María Cantos, donde llegaron a afirmar a los diferentes portavoces de los grupos municipales el pasado mes de diciembre “que todo estaba hecho y que la base militar se albergaría en Jaén, ¿no hubiera sido más responsable esperar a la designación oficial de Jaén y después rentabilizar los éxitos que tuvieran que realizar? Llevan varios meses rentabilizando el éxito político, y cuando llega el fracaso resulta que lo que hacen es mandar una carta a Madrid. Desde aquí me ofrezco a acompañarlos hasta La Moncloa para pedir explicaciones”.

Manuel Bonilla ha instado al alcalde a que no se quede únicamente en el envío de una carta y esperar a unos plazos que ni siquiera están reglados. Así se ha preguntado por qué no se exigió contestación a la carta enviada el pasado día 5 de febrero, ya que parece que esa misiva es más bien una carta de “postureo para redes sociales” y evitar de esa forma que la ciudadanía no criticara al alcalde, por lo que ha señalado que desde el gobierno local deben asumir la responsabilidad.

Desde el Grupo Popular estamos convencidos de que la ciudad debe exigir a la Junta de Andalucía, pero siempre en el ámbito de sus competencias, ya que en Defensa el gobierno autonómico “ni pincha ni corta”, pero le ha recomendado al PSOE no tener tanta prisa en sus exigencias, porque “parece que ahora que el PSOE quiere hacer en 2 años en Jaén lo que no ha sido capaz de hacer en 38 años de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía”.

FINANCIACION DEL PLAN COLCE

El portavoz popular ha resaltado que la financiación de un proyecto de este tipo “es uno de los puntales realmente importantes”, por lo que la Junta de Andalucía “conocedora del déficit de infraestructuras en Jaén” a través del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, puso encima de la mesa hasta 100 millones de euros para que la base logística recabase en nuestra provincia.

La Diputación Provincial, que únicamente puso 3,6 millones de euros para la expropiación de los terrenos, ha demostrado que no tenía interés en este proyecto porque “si tan importante era este proyecto, con 3.000 puesto de trabajo y vertebrador para la provincia, ¿por qué no ha apostado decididamente por el Plan Colce desde el primer minuto? ¿Por qué no ha puesto encima de la mesa 50 millones de euros a través de una financiación plurianual toda vez que los vecinos de la capital aportamos vía PIE más de 20 millones de euros todos los años al ente provincial? Ha apostado económicamente más por el Palacio de Deportes que en el Plan Colce porque el compromiso se ve poniendo dinero, cuestión que la Junta de Andalucía sí ha hecho.”

El Ayuntamiento de Jaén no tiene un plan financiero que respalde este proyecto, sino que únicamente dispone entre su documentación una comunicación de un fondo de inversión del Reino Unido que supuestamente está dispuesto a financiar los 350 millones de euros para la base, sin conocer cuales son los requisitos, plazos o tipo de interés del mismo, por lo que ha instado al alcalde, a que haga público dónde está su plan financiero A y B “del que tanto presumía”

BARRIO DE LAS PROTEGIDAS Y ZONAS ARRU

En relación a la propuesta de Alcaldía para la delimitación de las zonas ARRU de la capital, el portavoz popular ha señalado que “desde el PSOE vuelven a hacerlo, dejando tirados a los vecinos” tal y como llevan realizando desde hace casi 15 años desde la catalogación de Las Protegidas”. Cabe recordar que en este barrio se prometieron inversiones millonarias –por ejemplo 20 millones de euros en 2008- lo cual realizó el propio Julio Millán cuando fue delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Sr. Valdivieso una vez tomado el relevo en la delegación provincial.

Ha sido ahora, con un gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, cuando se han abierto las puertas a través del delegado provincial de Fomento, Jesús Estrella, para acometer lo que el PSOE no fue capaz de realizar en 38 años de gobiernos socialistas, poniendo el instrumento necesario encima de la mesa que permita la rehabilitación, algo que el propio Millán defendía en el Parlamento de Andalucía el pasado 2016 a través de una PNL.

“Lo que queda patente es el desprecio y abandono del PSOE al barrio de Las Protegidas” ha aseverado el portavoz popular, que ha añadido que desde el Partido Popular no se entiende la decisión del gobierno local de dejar fuera de este proyecto a los vecinos de La Glorieta o Las Protegidas “demostrando el nulo interés por dar solución a un problema histórico que el Partido Popular en la Junta de Andalucía ha sido capaz de desbloquear”.

Manuel Bonilla ha lamentado la “falta de transparencia alarmante” en su día a día, que queda reflejado tras la convocatoria irregular de este Pleno Extraordinario, ya que la única documentación que obra en el expediente del Pleno Extraordinario es la propuesta de alcaldía de dos folios, donde ni siquiera se delimitan las zonas ni se incorporan los informes técnicos que los avalen. Así ha lamentado que “los concejales de la Corporación Municipal tuvimos que enterarnos por la prensa de las zonas que habían elegido el equipo de Gobierno de PSOE y Cs para delimitar las zonas de actuación en la capital porque a fecha de hoy, no tenemos documentación”.