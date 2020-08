Pello Bilbao campeón de España de profesionales contrarreloj

Pello Bilbao, campeón de España contrarreloj de profesionales en la prueba disputada este viernes entre las localidades jiennenses de Cazorla y La Iruela, con un trazado de 46 kilómetros, destacó que la mejoría en esta disciplina resultó clave para conquistar el título por delante de Luis León Sánchez y Gorka Izagirre (Astana), por lo que el éxito es una recompensa al trabajo realizado. "Desde que me pasaron el perfil y vi la subida final con dirección a La Iruela sabía que podía hacerlo bien en un recorrido de este tipo, así que me lo planteé como objetivo", dijo a los periodistas el corredor del Bahrain-Mclaren-

"En los últimos años, he trabajado bastante para mejorar en esta disciplina y quería que este fuera el año en el cual logrará ganar mi primera crono, por lo que estoy contentísimo de haberlo conseguido", explicó el ciclista tras colgarse el oro en La Iruela. Luis León Sánchez, que quedó segundo en la clasificación, relató que tuvo "una caída en el Criterium del Dauphine" que le ha "tenido en duda hasta el último momento", aunque finalmente decidieron participar en este Nacional. Reconoció que el objetivo era ganar la crono, "especialmente este año que no estaba Castroviejo, pero Pello Bilbao demostró tener unas grandes piernas y estar en un muy buen momento de forma y no pudo ser".

El representante del Astana señaló también que "el recorrido no era el más favorable" para él y, aunque no se logró la victoria, está "contento con el nivel" al que ha rendido",. El murciano partía desde Cazorla con la opción de conseguir su quinto título nacional de la especialidad e igualar como plusmarquista nacional a Jonathan Castroviejo. Gorka Izagirre, por su parte, comentó tras hacerse con la tercera posición que se ha "encontrado bien sobre este recorrido tan largo y exigente". "Había que regular mucho, pero creo que en general he hecho buena crono. Pello Bilbao se salió, estuvo fenomenal y solo queda felicitarle"

RESTO DE CATEGORÍAS

A lo largo de la mañana se han celebrado las contrarreloj élite y sub23 femenina, sub23 masculina. En la crono femenina, sobre un recorrido de 26,3 kilómetros se ha proclamado Campeona de España la ciclista del ALE BTC Ljubljana, Mavi García, con un tiempo de 44 minutos. Subcampeona y campeona sub23 ha quedado Sara Martín, del Sopela Women’s Team, a 1’46”, mientras que la tercera posición ha sido para Sheyla Gutiérrez, del Movistar Team Women.

Posteriormente, sobre el mismo trazado, se ha disputado la contrarreloj sub23 masculina, en la que se ha alzado con la victoria Raúl García, del Comunidad de Madrid, con un tiempo de 38 minutos y 50 segundos. A 29 segundos se ha quedado en segunda posición Jokin Murguialday, del Euskadi, y ha completado el podio Iván Cobo, del Cantabria, a 51 segundos del ganador.

La Diputación de Jaén patrocina el Campeonato de España de Ciclismo 2020, uno de los eventos de mayor relevancia de todo el calendario ciclista nacional, que a lo largo de este fin de semana se celebra en la provincia de Jaén. Las localidades jienenses de Cazorla, La Iruela, Úbeda y Baeza serán los puntos de salida y meta de las distintas pruebas.