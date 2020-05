Para un concejal socialista de Begíjar, Bildu y la Guardia Civil son lo mismo: herederos de asesinos

La indignación sigue cundiendo por las redes sociales tras conocerse que el teniente de alcalde y concejal del PSOE, de la localidad jienense de Begíjar, piensa que Bildu y la Guardia Civil son iguales: herederos de asesinos. En una publicación de Facebook el concejal asegura que “me voy a meter en un charco… si BILDU son los herederos de los asesinos de ETA. Por esa regla de 3 la Guardia Civ8il es la heredera de los asesinos de la Guardia Civil franquista. Unos ponían bombas, los otros, entraban en una casa sacaban a alguien se lo llevavan (sic) a una cuneta le pegaban un tiro y allí lo enterraban…Veis la lógica por algún sititio??

El secretario general del Partido Popular de Jaén, Francisco Palacios ha salido al paso del comentario y se ha apresurado a pedir la dimisión de este concejal, “no podemos permitir que un cargo público intente desprestigiar de esta forma a una institución como la Guardia Civil y mucho menos consentir que un teniente de alcalde de un ayuntamiento intente comparar a los efectivos de la Benemérita con personas como Arnaldo Otegui que ataca sistemáticamente a la Constitución”. Desde el PP de Jaén han querido recordarle al PSOE de Begíjar y más concretamente a su edil José Cedillo que “cuando accedió a su puesto de concejal prometió guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y desde luego con estas afirmaciones y mostrando su apoyo a BILDU demuestra no cumplir con esa promesa”.

Captura del mensaje completo

En cualquier caso el concejal socialista ya ha pedido disculpas y confiesa haber cometido un error del que "se siente abochornado" y ha pedido disculpas públicamente y "asumo toda la responsabilidad". Cedillo afirma quer simplemente quiso decir que "aprobar una refroma laboral para proteger los derechos de todos los trabajadores de este país con los votos a favro de BILDU no es pactar con terroristas". Este es el mensaje en el que pide perdón

El PP pide su cese inmediato

Desde el PP de Jaén lamentan la deriva del PSOE que “para intentar mantener España en estado de alarma hace concesiones a los herederos de ETA. Por ello exigimos que Reyes y el PSOE de Jaén se desvinculen de este comentario y le pidan al concejal que lo ha realizado que presente su dimisión inmediata y pida disculpas públicamente”. En palabras de Palacios, “de poco sirve que se limite a borrar el mensaje que ha generado muchos comentarios de repulsa de vecinos del pueblo y que evidencia también cómo existe intencionalidad de agitar a la sociedad. Lo vemos en comentarios fuera de lugar como los de Iglesias y en este tipo de publicaciones en redes sociales que más bien parece que buscan avivar confrontaciones, cuando lo que toca es remar todos en la misma dirección”.

El secretario general popular ha finalizado señalando que “parece que el PSOE no se conforma con hacer una purga entre los mandos de la Guardia Civil, ahora también pone a sus peones a intentar atacar y desprestigiar el honor de los efectivos de este cuerpo. Desde el PP no vamos a consentir este ataque y tras las destituciones producidas y a la vista del comportamiento de algunos socialistas atacando al benemérito cuerpo, no podemos consentir más que Marlaska siga al frente del ministerio del Interior, tiene que dimitir”. Para el PP de Jaén no es concebible que se ataque a una institución que ha perdido muchos de sus miembros por la defensa de nuestras libertades.