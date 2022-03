La Orquesta y Coro de la UJA protagoniza el 1 de abril el Concierto de Semana Santa, en la Catedral

El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén (UJA) ha organizado el viernes, 1 de abril, a las 20 horas, el tradicional Concierto de Semana Santa en la Catedral, en que actuarán la Orquesta y el Coro de la Universidad de Jaén, dirigidos por Daniel García Caro y Cristina García de la Torre, respectivamente.

El Concierto de este año se abrirá con una obra escrita por una mujer: la Sinfonía u Obertura en Do mayor, de Marianne von Martínez (1744-1812). Inmersa plenamente en el Clasicismo, esta compositora, cantante y clavecinista de ascendencia española, y de quien no hay constancia de que estuviera en España o de que hablara español, fue alumna aventajada de Haydn, Porpora y Hasse, amiga de Metastasio y conoció a Mozart y Beethoven. Fue muy valorada y recibió en vida distinciones que eran inusuales para una mujer en esa época, pero, a pesar de ello, cayó en el olvido tras su muerte. La obra de Von Martínez que se escuchará en la Catedral es la Sinfonía en do mayor compuesta en 1770.

El Stabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), la segunda obra de este programa de Semana Santa, fue compuesta por este músico italiano en sus últimas semanas de vida. A diferencia de la obra anterior de Martínez, el Stabat Mater es una de las obras más editadas del siglo XVIII y también una de las piezas más conocidas de este compositor. Está integrada por doce números cuyos títulos proceden de las palabras con las que comienza cada texto. La obra, en su conjunto, utiliza los artificios propios de la música del Barroco para enfatizar un elevado patetismo y el dolor y desconsuelo de la Virgen ante la muerte de su hijo. Contará con la participación de la soprano Laura Sánchez Naranjo y la contralto Julia Sánchez Merino.





El Coro comenzará su intervención interpretando, junto a la Orquesta, el Panis Angelicus del compositor de origen belga Cesar Franck (1822-1890). Con el significado literal de Pan Angelical, esta conocida obra es el quinto número de una misa escrita a tres voces. Alicia Ocete Merino, cantante del Coro de la Universidad de Jaén, se encargará de realizar la parte de la soprano solista.

Las dos piezas finales del programa procederán nuevamente del Clasicismo y, en esta ocasión, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). La primera de ellas, el Laudate Dominum, es el quinto movimiento de las Vesperae solemmes de confessore (Vísperas solemnes de confesor) y está compuesto sobre un salmo –el más breve de la Biblia- procedente del Libro de los Salmos del Antiguo Testamento. Fue escrita por Mozart justo antes de que comenzase su etapa en Viena y abandonase Salzburgo definitivamente.

La obra que cerrará el Concierto es el breve motete Ave verum Corpus. Esta hermosa pieza fue compuesta por Mozart para la festividad del Corpus Christi sobre un himno eucarístico homónimo fechado en el siglo XIV. El motete tan solo cuenta con 46 compases de música, con lo que responde a la simplicidad que se esperaba de las obras religiosas que se componían en Viena en esa época. Mozart la finalizó pocos meses antes de su muerte.

Para asistir al Concierto es necesarioinscripción previa.