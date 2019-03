Ordenan retirar propaganda de los perfiles sociales del ayuntamiento de Baeza y de su alcaldesa

No es lugar ni tampoco el momento. Las redes sociales se han convertido en los nuevos muros en los que colgar los carteles y pasquines electorales y cómo a tales hay tratarlos. La normativa vigente para la propaganda no sólo sirve para los soportes físicos si no que se extiende a los virtuales. Ni Twitter ni Facebook o Instagram son una zona de nadie en la que no rigen las leyes electorales en los que se pueden colocar carteles y publicidad política. Así lo ha entendido la Junta Electoral de Baeza que ha ordenado la retirada de propaganda electoral de los perfiles sociales del Ayuntamiento de Baeza y de la propia alcaldesa, Dolores Marín en la que en las que anunciaban una inversión de más de siete millones de euros para una residencia de mayores, así como nuevas infraestructuras deportivas para la localidad.

Todo parte de una denuncia del PP de Jaén que ha mostrado su satisfacción por la decisión tomada ya que, tanto el Ayuntamiento como la alcaldesa, «estaban claramente infringiendo la LOREG». El Partido popular advirtió de que en el perfil de Facebook del Ayuntamiento de Baeza y en el de la propia alcaldesa de la localidad, la socialista Dolores Marín, se publicitaba la celebración de diversas reuniones para la puesta en marcha de un proyecto para una residencia de mayores y nuevas instalaciones deportivas, entre ellas una nueva pista de atletismo. Miguel Contreras, coordinador de la campaña electoral del PP, recuerda que «desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que tengan alusiones a realizaciones o logros, así como cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o sus proyectos».

Contreras argumenta que con estas publicaciones en las redes sociales se están vendiendo logros y por tanto vulnerando la normativa de la Junta Electoral Central por lo que «no es admisible que el PSOE esté infringiendo normas que conocen perfectamente con excusas que ni ellos mismos se creen». Así se ha referido a la alegación del PSOE baezano en la que apuntaban que «los logros objeto de divulgación corresponden al ámbito de la política municipal y que este proceso electoral es el de las Generales». Contreras ha recordado que «es una excusa absurda pues en la normativa queda muy claro que la prohibición se extiende a todos los ámbitos administrativos y poderes públicos aun cuando no sea del ámbito correspondiente al proceso electoral abierto, y ellos lo saben».