El Oleoinnova Mengíbar FS contará con el apoyo de Diputación la próxima temporada

La Diputación de Jaén será uno de los principales patrocinadores del Oleoinnova Mengíbar FS de cara a la próxima temporada. Así lo ha confirmado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que se ha reunido recientemente con el presidente del club, Juan Lavirgen, y el alcalde de la localidad, Juan Bravo, para abordar la colaboración de la Diputación con motivo del regreso del equipo rojillo a la Segunda División del fútbol sala nacional. “Venimos utilizando el deporte para promocionar la provincia, y en este caso vamos a ocupar también la parte principal del pecho de la camiseta del Mengíbar FS durante la próxima temporada convirtiéndonos en patrocinador principal de este equipo, convencidos de que el deporte es un gran instrumento para poner en valor nuestro territorio a través de la marca Jaén Paraíso Interior, que llega a muchos lugares y a muchos hombres y mujeres de este país a través del fútbol sala que cada vez tiene más seguidores”, ha señalado Reyes.

En esta reunión, el presidente de la Diputación ha trasladado al máximo responsable del Oleoinnova Mengíbar FS su felicitación “por ese rápido ascenso a la Segunda División. En tan solo una temporada han sido capaces de recuperar la categoría de plata del fútbol sala nacional, lo que es sin duda una buena noticia para la provincia”, ha celebrado Francisco Reyes, que ha aprovechado para desearle suerte de cara a la temporada 2023-2024 que comenzará el 23 de septiembre frente al Besoccer UMA Antequera, equipo que ha descendido de la Primera División.





De igual forma, el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, ha valorado “el apoyo de la Diputación a nuestro club, no solo por la parte económica, sino también por el compromiso que la Administración provincial demuestra hacia el deporte y los clubes de las provincia, y especialmente con el fútbol sala”. En este sentido, ha manifestado que “llevaremos con mucho orgullo la marca Jaén, Paraíso Interior por toda España y recibiremos ese empuje de la provincia”.



Por último, el presidente del Oleoinnova Mengíbar FS, Juan Lavirgen, también ha mostrado “su gratitud por el compromiso de la Diputación de Jaén y del consistorio mengibareño, ya que si no fuese por este apoyo institucional, este proyecto en Segunda División no estaría para nada firme”. De cara a la próxima temporada, el presidente del club rojillo ha avanzado que “intentaremos hacer disfrutar a la afición y a la provincia, en un momento de especial repercusión para el fútbol sala jiennense junto al Jaén Paraíso Interior FS y a otros clubes que vienen por detrás”.