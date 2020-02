Ocho detenidos y 27 investigados en Jaén por las protestas del día 30 de enero

Hay que recordar que las dos primeras detenciones se produjeron en La Carolina el mismo 30 de enero y desde entonces se han venido sucediendo hasta llegar a ocho detenidos, cifra que aún no está cerrada como tampoco lo está el número de investigados. La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha indicado que la Guardia Civil todavía está instruyendo las correspondientes diligencias, a la par que sigue revisando toda la documentación gráfica del día de las protestas y tomando declaración a las personas presuntamente implicadas en los incidentes.

En lo que se refiere a las organizaciones convocantes de las protestas --COAG, Asaja, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva--, Madueño ha señalado desde Subdelegación tienen que esperar a la información que les pase la Guardia Civil de cara a posibles expedientes sancionadores de carácter administrativo. En este sentido, ha incidido en que a día de hoy todavía no hay propuesta de sanción por los incumplimientos de la resolución administrativa en la que venían establecidas las condiciones en las que se debían llevar a cabo los cortes en la A-4, A-32, A-316 y A-44.

Vídeo

No obstante, ha apuntado que se trata de "una sanción que en principio no tiene que tener gran relevancia porque es un incumplimiento leve" por no haber respetado los horarios y algunos otros extremos de la resolución. Ninguno de estos extremos se cumplió ya que al margen del corte no autorizado en la A-4 a su paso por La Carolina, los manifestantes cortaron las autovías en los dos sentidos y fueron horas las que las principales carreteras de la provincia de Jaén permanecieron cortadas ocasionando retenciones kilométricas.

Según datos de Subdelegación, fueron 9.500 manifestantes y casi 2.000 vehículos agrícolas los que participaron en las protestas del pasado 30 de enero donde el principal foco de altercados se registró en la A-4, en La Carolina, donde desde las 8,00 horas, un grupo de unas 500 personas, ocupó la calzada y quemó neumáticos, lo que llevó a intervenir a la Guardia Civil.