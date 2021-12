El obispo de Jaén comparte con las personas sin hogar un mensaje de aliento y esperanza

Mensaje de apoyo y esperanza para las personas sin hogar acompañadas por Cáritas. El obispo de Jaén, Sebastián Chico, visitó, el pasado martes, el Hogar y el Centro de Día Santa Clara, recursos del Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Jaén. Por expreso deseo del prelado, que inició su ministerio episcopal del pasado sábado, una de las primeras citas ha sido la de compartir un encuentro con los doce residentes y con los técnicos con que cuenta el Hogar Santa Clara en la actualidad. Les animó a “seguir siempre adelante” y a sentir “el apoyo de la Iglesia”, que es en definitiva la que los acompaña, a través de Cáritas, en su camino.

El prelado dialogó con ellos y compartió una experiencia personal. Según explicó, cuando decidió ser sacerdote, con 27 años, fue decisiva su vivencia en un centro de atención a toxicómanos de Murcia, en el que realizó la prestación social sustitutoria. “Aquella comunidad fue para mí una bendición. Uno de los chavales que residía allí me dijo que si me había pensado alguna vez ser sacerdote, porque aseguraba que las cosas que me contaba a mí no se las contaba a los técnicos. Cuando me dijo aquello, destapó de mí lo que verdaderamente llevaba en mi corazón”, narró a las personas sin hogar. “Dios me habló a través de una persona rechazada por la sociedad, tirada en la calle, que no daban un duro por él”, añadió. Por este motivo, aseveró: “Que sepáis que no solo a través de los que están junto a vosotros Dios os está ayudando, porque ellos son ese brazo, esa mano de la Iglesia, a través de la que Dios os ayuda, sino que vosotros también sois el Señor para ellos. A través de vosotros, están tocando a Jesús de Nazaret, el que para los católicos es nuestro Dios y Señor. Vosotros para nosotros sois la carne del Señor y eso tenedlo siempre presente”, concluyó.

Monseñor Sebastián Chico recorrió las instalaciones de los recursos del Programa de Personas Sin Hogar acompañado por el director de Cáritas, Rafael Ramos; el vicario de Caridad y Acción Social, Juan Raya; el secretario general, Diego Jiménez; el subdelegado de este organismo de la Iglesia de Jaén, José Bellido, y el coordinador de Cáritas Interparroquial de Jaén, Javier Porras. El responsable del Programa de Personas Sin Hogar, Álvaro Montejo, y el responsable del Centro de Día Santa Clara, Pedro Pajares, explicaron el funcionamiento de ambos recursos, los procesos que se llevan a cabo y las dificultades que afrontan.

El obispo de Jaén se interesó por la situación de las personas temporeras que llegan a la provincia en busca de un tajo en la campaña de recolección de la aceituna, así como por los obstáculos que encuentran, entre los que se destacó las serias trabas que poseen para acceder a una vivienda durante su estancia, con independencia de que tengan o no un contrato de trabajo.

Como recuerdo de su primera visita y muestra de gratitud, recibió trabajos realizados en el Taller de Manualidades del Hogar Santa Clara y el Taller de Alfarería Alverna por personas en situación de exclusión social acompañadas por Cáritas.