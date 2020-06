Nueva manifestación olivarera pidiendo “acción” contra la crisis de precios

Los manifestantes se describen a sí mismos como “un grupo de agricultores que estamos ya hartos, de las asociaciones agrarias, del gobierno, de las cooperativas y de todo el mundo que nos representa porque nos tienen olvidados". Así se expresabas Javier Moreno, uno de los agricultores que se ha traslado a Jaén para manifestarse.

Los manifestantes señalan que la situación es "insostenible". "Todo el mundo vive de nuestros olivares, menos nosotros que estamos sudando todo el día en el campo", ha indicado Moreno. Tras reunirse en la plaza de toros de Jaén, los agricultores se trasladaban a la sede de Asaja, donde a las puertas se entrevistaban con su portavoz y gerente, Luis Carlos Valero. Tras mantener cortado el tráfico en la avenida de Granada, los manifestantes se desplazaban a la sede de la UPA donde también, a sus puertas, mantenían un encuentro con el secretario provincial, Cristóbal Cano. Finalmente, acudieron a COAG cuyas oficinas estaban cerradas puesto que se ha optado por el teletrabajo.

Otro de los manifestantes ha señalado a los periodistas que hasta ahora las protestas que han llevado a cabo las organizaciones agrarias por situación del sector han sido meras "procesiones" que "no son efectivas". "Nos sentimos totalmente abandonados por ellos", han gritado algunos de los manifestantes, que también han cortado el Paseo de la Estación de camino a la sede de la UPA. "No están tomando medios, están trayendo aceite de fuera, no quieren luchar para que las etiquetas pongan claro el producto. Están mezclando nuestro aceite bueno con la mierda que traen de fuera y lo saben", ha indicado Blas Torrecillas, otro de los manifestantes de esta protesta convocada por el boca a boca y sin ninguna organización de referencia por detrás.

Uno de los portavoces de esta protesta protagonizada por los que ellos mismos se han denominado Agricultores del Olivar Tradicional de Jaén, Miguel Ángel Alba, ha indicado a Europa Press que a las organizaciones agrarias les han entregado una carta en la que describen su situación. "Hemos comprobado que la entidad que usted representa tiene entre sus objetivos principales el de proteger y defender el sector y sus agricultores. Por tanto, ante el silencio que sostienen en los últimos tiempos, deseamos que nos escuche y nos de una respuesta", dice la carta a la que ha accedido Europa Press.

¿Nacerá una nueva organización agraria?

Añade que la carta que "la situación es tan complicada y con tantos problemas por resolver que no podemos perder ya ni un sólo día", continúa la carta. Alba ha reclamado a las organizaciones que comiencen a trabajar en un calendario de movilizaciones puesto que ya se conoce la fecha para el final de estado de alarma y "tenemos que salir a pelear por lo que es nuestro". Por lo pronto, este grupo de olivareros no descarta formar algún tipo de asociación u organización agraria que de respuesta a sus intereses y "dé la cara por nosotros porque ya no podemos más".

La protesta de este martes en Jaén no contaba con autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno. Los manifestantes han apuntado que pidieron la autorización para manifestarse, pero que les fue denegada. Los integrantes de esta nueva protesta ya se manifestaron sin permiso el 25 de mayo en la A-4, a su paso por La Carolina (Jaén), y en la N-432, entre Alcalá la Real y Alcaudete. Entonces lo hicieron con tractores y todoterrenos.

