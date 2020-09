Noches de Palacio continúan esta semana con Travelling’ Brothers, La sonrisa de Julia y Aurora & The Betrayers

El programa Noches de Palacio continúa esta semana con tres conciertos en el Centro Cultural Baños Árabes. Tres propuestas diferentes que comenzarán este jueves con la banda de blues Travelling’ Brothers; y continuarán el viernes, con La sonrisa de Julia; y el sábado, con Aurora & The Betrayers. Con el objetivo de poder cumplir los horarios establecidos por las autoridades sanitarias como medida de prevención frente a la Covid-19 estas citas, anunciadas para las 22.00 horas, se adelantan hasta las 21.00 horas.

Para la noche del jueves, Noches de Palacio contará con una de las bandas más destacadas del panorama blues nacional. Travellin’ Brothers cuenta con quince años de trayectoria, ocho discos grabados, mil conciertos a las espaldas, con giras nacionales, europeas y en Estados Unidos. Han colaborado con artistas de primer nivel y participado en los mejores festivales internacionales. En este sentido, fueron reconocidos como mejor banda europea en 2015 en el European Blues Challengue, celebrado en Bruselas. En el Internacional Blues Challengue 2015 de Menphis quedaron entre las ocho mejores bandas del mundo. En Jaén presentarán su último trabajo, “1001 Nights”, un recorrido por canciones de la formación con nuevos arreglos, así como otros temas inéditos.

El viernes será el turno de La sonrisa de Julia, banda liderada por Marcos Casal Cao, voz y guitarra de la formación, que ofrecerá un concierto en acústico titulado “Maratón”, nombre de su último trabajo, sexto disco en su carrera. Producido por Santos&Fluren y Ricky Falkner, este disco trae composiciones con melodías enérgicas y letras llenas de optimismo.3

Esta primera semana de septiembre cerrará con uno de los mejores directos del panorama nacional: Aurora & The Betrayers, banda formada por Martín García, Jose Funko y Aurora García. Soul, pop-rock, psicodelia y otras muchas influencias se mezclan en el directo de este grupo fundado en 2013. Desde “Shadow go Away”, su álbum debut, han publicado “Vudú” en 2016 y, en 2018, “Tune Out The Noise”. Cuentan con numerosos reconocimientos, como el Premio Pop Eye 2014 a mejor banda de música negra, galardones que en 2017 los reconocerían como mejor banda de rock; o el Premio Min 2016 de la música independiente.

El programa continuará hasta el próximo 19 de septiembre. La próxima semana, entre los días 10 y 12 de septiembre pasarán por Baños Árabes Freedonia, Zenet y The Levitants. Posteriormente, el 17 de septiembre estará en Noches de Palacio Christina Rosenvinge. El programa concluirá los días 18 y 19 de septiembre con Los Secretos y El Consorcio, actuaciones que se celebrarán en el Auditorio de la Alameda, en la capital jiennense.

En la organización de estos conciertos se están priorizando las medidas de prevención frente al Covid-19. En este sentido, la distribución de sillas se realiza para garantizar la distancia de seguridad y se ha reforzado el personal de seguridad con el objetivo de cumplir los protocolos de salida y entrada al recinto. Todas las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de la web www.consiguetuentrada.com o en el establecimiento Pianos Leonés, en la calle Muñoz Garnica, número 3, de la capital jiennense.