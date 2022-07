PP y Cs muestran su "rechazo y malestar" porque en la cumbre de la OTAN no hubo ningún AOVE de la provincia

Los Grupos de Diputados del Partido Popular y de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Jaén han redactado de forma conjunta una Declaración Institucional que han remitido en la mañana de este domingo a la portavoz del Grupo Socialista en el ente provincial, a fin de que sea valorada por dicho grupo y en su caso aprobada mañana de urgencia en el Pleno que celebrará la Diputación. La citada propuesta de Declaración Institucional tiene como objeto mostrar el rechazo y el malestar que ha producido en la provincia de Jaén y en especial en el sector de nuestro olivar, el hecho de que ningún aceite de oliva virgen extra de la provincia se en contraste entre los AOVE que se han utilizado para la cata ofrecida por el Gobierno en el Teatro Real dentro de los actos de la cumbre de la OTAN. “Este ninguneo es gravísimo, ya que son muchos años y mucho esfuerzo de nuestros olivareros para hacer una apuesta por la calidad de nuestro aceite, y ahora ven como Sánchez les deja en el olvido y le impide tener participación en esta gran ventana de la promoción que ha supuesto la cumbre de la OTAN y donde al hablar de aceite, no se ha mencionado a Jaén ni se han ofrecido nuestros AOVEs”, critican. Para los diputados populares y de Ciudadanos “es una muestra más de cómo el Gobierno margina a nuestra provincia, que es la mayor productora de aceite del mundo”. Además los diputados firmantes señalan que “no es entendible, ni admisible que con la alta calidad que tienen nuestros AOVE ni uno solo haya sido elegido para esta cata de tanta relevancia y repercusión mediática”. En palabras de los grupos políticos que han redactado esta iniciativa “Jaén y su aceite han perdido un magnífico escaparate internacional, ya que dicha cata ha tenido un amplio recorrido mediático y además suponía la oportunidad de dar a conocer nuestro zumo de aceituna a un amplio espectro de personalidades de todo el mundo, en definitiva una oportunidad perdida para Jaén por culpa del Gobierno”. Tanto PP como Ciudadanos esperan y desean que “por una vez los socialistas no prefieran salvar al soldado Sánchez antes que defender a nuestro AOVE y a nuestros agricultores, por eso no dudamos que se sumarán a esta Declaración y así podremos trasladar el malestar de toda nuestra provincia”.