Moreno Bonilla anuncia un "Plan de reacción inmediata" para reflotar a Linares

El presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado en Linares de que la Junta va a impulsar un 'Plan de Reacción Inmediata' en el municipio. Una apuesta decidida por la industria, la innovación, las nuevas tecnologías y el medio ambiente, a través de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo. Esa transformación económica conlleva, además de finalizar las obras de conexión del ramal ferroviario Vadollano-Linares con la línea Madrid-Cádiz, revitalizar el parque empresarial Santana, con el objetivo de facilitar la llegada de inversión y de empresas.

Para ello, ha anunciado que la Consejería de Transformación Económica, junto con la de Hacienda y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía están trabajando en la mejor fórmula jurídica que permita poner a disposición del Ayuntamiento estos terrenos y mejorar su explotación económica. "El parque empresarial Santana será de los linarenses y para los linarenses. Una cuestión que es prioritaria y que constituye una demanda histórica del conjunto de la sociedad de Linares".

"Era el momento de venir a demostrar que el Gobierno de Andalucía y su presidente van a estar siempre con Linares. Ojalá vengan más dirigentes para poner entre todos el foco en Linares, en su proceso de desarrollo y de reindustrialización. Mis dos antecesores no vinieron nunca, decisión que respeto. En los últimos seis años, he venido 18 veces y no tengo problema en volver para aportar mi granito de arena en la solución de los problemas sociales y económicos de Linares", ha aseverado.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz va a promover otras medidas urgentes en Linares como obras de acondicionamiento del parque empresarial, por valor de 6 millones de euros, que también incluirán la limpieza y obras de demolición, y un fondo inversión exclusivo para Linares, dotado con 5 millones para impulsar startup e iniciativas empresariales. Este fondo será financiado por la Junta, el Ayuntamiento de Linares, la Universidad de Jaén y la Cámara de Comercio. Igualmente, se pondrán en marcha programas de emprendimiento y startups a través de la Aceleradora Emprende en Linares y se mejorará la transferencia del conocimiento y el desarrollo empresarial con la Universidad de Jaén, a través de la Escuela Politécnica superior de Linares.

En el ámbito de la cultura, el Gobierno andaluz apuesta decididamente por el Conjunto Arqueológico de Cástulo, referencia de la cultura ibérica, con actuaciones de mejoras en el abastecimiento de agua, con una inversión de 630.000 euros, y obras en el museo arqueológico monográfico, por 78.000 euros. Acciones que, como ha afirmado el presidente, fomentarán el turismo en la zona cuando acabe la pandemia.

Mejora de las comunicaciones ferroviarias

Y es que, siendo el Ejecutivo andaluz consciente de la difícil situación económica y de empleo que atraviesa Linares, empeorada por la pandemia, se ha mostrado decidido a apoyar al municipio en su recuperación económica y en la creación de empleo. "Linares es una ciudad que, con su situación estratégica, nudo de comunicaciones, cumple todos los requisitos para ser un polo de atracción para la inversión y las empresas", ha añadido.

Para ello, en febrero de 2019, la Consejería de Fomento finalizó las obras del ramal ferroviario Linares-Vadollano, por 22,6 millones de euros, y desde el pasado mes de octubre, se está ejecutando la obra de conexión de este ramal con la línea Madrid-Cádiz, dentro de la estación de Vadollano, dotada con 5 millones de euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Al mismo tiempo, según ha manifestado Moreno, se está estudiando la conexión de este ramal con el propio Parque Empresarial de Linares. En este sentido, se está tramitando el proyecto de construcción de una playa de vías, con una inversión de 200.000 euros.

La ejecución de estas obras permitirá que el ramal ferroviario Vadollano-Linares sirva para el transporte de mercancías entre el parque empresarial de Linares y los centros logísticos junto a la línea férrea Cádiz-Jaén-Madrid y contribuirá también al desarrollo de empresas ligadas al parque empresarial, así como al conjunto de empresas de la zona.

Igualmente, la Junta de Andalucía ha propuesto la inclusión del proyecto Algeciras-Bobadilla-Córdoba-Linares en los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU', con un importe de 449 millones de euros, y que el Gobierno andaluz ha catalogado como estratégico, básico y esencial. Así como el Linares-Madrid, con una inversión de 300 millones, que también se ha introducido en el paquete de fondos que tiene que gestionar y decidir el Gobierno de la Nación.