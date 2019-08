Miguel Campello, The New Mastersounds, The Limboos y Derby Motoreta's Burrito Kachimba

La Asociación Juvenil Miaque organiza este festival abierto y diverso, que no se centra en un género musical, sino que da cabida un amplio abanico de estilos, y donde se conjugan figuras consolidadas con otras que empiezan a despuntar.

"El festival sigue creciendo con un cartel en el que se ha puesto mucho esfuerzo", han destacado a Europa Press desde este colectivo no sin agradecer la colaboración de entidades como el Ayuntamiento, Cruzcampo, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Diputación, Piturda y Porcuna Visión así como la labor de numerosos voluntarios que "se dejan la piel" para ofrecer una semana de actividades culturales. Hoy en Cope Antonio Agudo ha charlado con el director del festival, Javier Fernández

Desde el 29 al 31 julio se celebró la sección oficial del octavo certamen de cortometrajes #meQuedoCorto, donde los trabajos seleccionados de entre los 682 recibidos en esta edición se proyectarán en diversos enclaves de la localidad. El 1 de agosto está prevista la presentación oficial del MiaqueFest 2019 con la actuación de Santi Campillo en la plaza de Andalucía en el marco del programa Noches de Palacio que impulsa la Administración provincial. La jornada siguiente, día 2, llegará la final del XXII Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna (#cbePorcuna), donde actuarán los tres clasificados para esta fase de entre los 166 grupos presentados y tras las semifinales celebradas en el municipio.

Putt Off (Chiclana), Rokavieja (Yecla) y Celia es Celiaca (Madrid)competirán por ganar un certamen "referente" para las formaciones que están abriéndose camino. El primer clasificado se llevará un premio de 1.000 euros, mientras que para el segundo y el tercero será de 600 y 400 euros, respectivamente.

Junto a los finalistas, se subirá al escenario como artista invitado Derby Motoreta's Burrito Kachimba, en "una apuesta del Miaque" por este grupo sevillano que "está pegando fuerte" allá por donde pasa y sobre el que ha augurado que "dentro de poco va a tener un nombre importante en la música nacional".

Los jiennenses Los Arrabaleros abrirán las actuaciones del 3 de agosto, día en el que están previstos también algunos de los platos fuertes de esta edición, con Miguel Campello, cantante de El Bicho que se ha lanzado en solitario aprovechando el descanso del grupo; el funk de los estadounidenses The New Mastersounds y The Limboos y su rhythm and blues con influencias latinas.

Tras estos conciertos, al igual que en la jornada del viernes, tomarán el relevo los DJ Acrílico, Microfibras y Sr. Lobezno para seguir ofreciendo música y baile a los asistentes hasta bien entrada la madrugada.

Desde la organización del MiaqueFest2019, se ha animado a disfrutar de esta cita, que tiene carácter gratuito y se desarrolla en el entorno del Paseo de Jesús y el Mirador de la Redonda, además de aprovechar también para descubrir los numerosos atractivos que ofrece Porcuna.