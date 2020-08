Mavi García dice que el doblete es histórico y con "grandes sensaciones"

La balear Mavi García, que milita en el Ale-BTC-Liubiana esloveno, se mostró eufórica después de conseguir este sábado su segunda medalla de oro en los Campeonatos de Ciclismo que se disputan en la provincia de Jaén y aseguró que el doblete es histórico y llega con unas "grandes sensaciones exhibidas en las dos jornadas". En menos de 24 horas, la corredora logró el título en la modalidad contrarreloj, ganada en La Iruela con un trazado de 26 kilómetros, y en la prueba en línea de este sábado entre Úbeda y Baeza con 104 kilómetros.

"La verdad es que hoy me sentía muy fuerte, pero quizá no tanto como para responder a todos los ataques que han empezado a producirse en los primeros kilómetros. Las ciclistas del Movistar Team se estaban moviendo una tras otra y en el ascenso hemos hablado Ane Santesteban y yo para endurecer la carrera", comentó la balear a los periodistas. La doble campeona de España admitió que se entendió a las mil maravillas con Santesteban, que finalmente fue plata, y afirmó que prefirió entenderse con ella, abrir hueco y que se lo jugaran "en el ascenso final".

Santesteban, por su parte, coincidió con la campeona y dijo que trataron de "romper la carrera para evitar tantos ataques". "No tenía las mejores sensaciones, pero hemos conseguido marcharnos y abrir hueco. En el tramo final, Mavi estaba muy, muy fuerte y no he podido hacer nada para seguirla, así que solo queda felicitarla por su actuación y por las dos medallas que logró",