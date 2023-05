Más de 60 premios suman ya la marcas inscritas a la IGP Aceite de Jaén

La excepcionalidad y el origen son los dos rasgos comunes que caracterizan a los aceites que forman parte de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén. La calidad de los mismos queda patente en los numerosos premios que año tras año ganan las entidades inscritas al Consejo Regulador de la IGP. En la presente campaña sus marcas han ganado más de 60 premios y están presentes en los palmarés de los más prestigiosos, como Alimentos de España, Mario Solinas, Expoliva, Salón Gourmets, Iberoleum, Evooleum, ESAO Awards, Jaén Selección, Cinve 2023 u Olive Japan 2023.

En los premios Alimentos de España la marca “Puerta de las Villas”de la S.C.A. San Vicente de Mongón quedó finalista de la categoría Frutado Verde Maduro.

En el Mario Solinas, “Buen Salud”de la S.C.A. Aceites Guadalquivir de Villanueva de la Reina ha obtenido un tercer premio de la categoría Verde Medio. Como finalistas están “Puerta de las Villas”en la categoría Verde Intenso y “Campos de Biatia” de Oleícola Baeza, de la categoría Verde Medio.

Los Premios Expoliva tienen un palmarés con mucha presencia de las entidades de la IGP Aceite de Jaén. Aceites Oro de Bailén Galdón S.L. de Villanueva de la Reina ha obtenido varios premios por sus diferentes variedades. Su Picual es el que más galardones consigue, en Frutados Medios en la modalidad Producción Limitada Convencional o Integrada, el premio al Mejor Depósito y el accésit de Gran Picual de la Provincia de Jaén. Su ecológico, denominado “Oro de Bailén Bio” ha ganado en Aceites Frutados Intensos el premio a la modalidad Mayor Producción Ecológica y el Aceites Frutados Medios en la modalidad Producción Limitada Ecológica.

Otras marcas de la IGP con premios han sido “Verde Divino” de la entidad Aceites Moral S.L. de Torredelcampo en Aceites Frutados Intensos en la modalidad Producción Limitada Ecológica, “Cortijo La Torre Premium” de la entidad del mismo nombre de Jaén una mención en la modalidad producción singular, y “Esencial Olive” de Oleícola San Francisco S.L. de Begíjar el premio Gran Picual de la Provincia de Jaén.

En los galardones que se conceden dentro de la feria Salón Gourmets se han conseguido cuatro,“Finca Badenes Picual” de Aires de Jaén de Jabalquinto consiguió el primer premio a la calidad en la categoría Frutado verde medio, “Oro Bailén Picual” ha obtenido un accésit en la categoría frutado verde intenso, “Oro Bailén Picual Bio” logró el tercer premio a la calidad AOVE Ecológico y “Verde Divino” el primer premio Packaging e Innovación.

En cuanto a los premios que otorga la Guía Iberoleum entre los mejores AOVES Medios se encuentran “Oro Bailén” y “Campos de Biatia” de la S.C.A. Oleícola de Baeza. Y entre los mejores AOVEs intensos, “Cortijo de la Torre”, “Oro de Bailén”, “Hacienda El Palo” de la empresa del mismo nombre de Villatorres y “Esencial Olive”.

También se tuvo una notable presencia en los Jaén Selección con cuatro aceites entre los ocho ganadores. “Oro de Bailén”, “Dominus Cosecha temprana” de Monva S.L. de Mancha Real, “Puerta de las Villas” y “Esencial Oliva”.

En la Guía Evooleum, “Campos de Biatia” es considerado el segundo mejor aceite del mundo y el primero en las siguientes categorías: Mejor Frutado Verde, Mejor de España y Mejor Picual. También están presentes dentro de esta guía que reconoce los 100 mejores aceites del mundo: “Esencial Olive”, “Aires de Jaén”, “Luz del Olivar” de Olivasur del Porrosillo, Oleícola Jaén, “Oro Bailén Picual”, “Prólogo” de Jaencoop de Villanueva del Arzobispo y “Puerta de las Villas”.

Los galardones de la Escuela Superior del Aceite de Oliva (ESAO Awards) también reconocen la gran calidad de los aceites de la IGP. El AOVE “Puerta de las Villas” ha logrado: Finalista Best International, Finalista Mejor AOVE de España, 1º premio Mejor AOVE Andalucía y Estrella ESAO. El “Puerta de las Villas Ecológico” ha sido finalista del mejor AOVE de Andalucía. “Dominus” ha conseguido el 2º premio Best International, el 2º premio Mejor AOVE de España y el 1º premio Mejor AOVE Andalucía. “Oro de Bailén Picual” ha sido Finalista Best International, Finalista Mejor AOVE de España y 2º premio Mejor AOVE Andalucía.

También se ha tenido presencia en los premios CINVE, “Oro de Bailén” ha conseguido un galardón Gran Oro y “Campos de Biatia”, “Olivarjona” de la SCA San Fernando de Arjona y “Oro de Bailén Picual”, un oro.

Por último, se ha tenido una gran presencia en los Olive Japan 2023. Aceites Campoliva de Pegalajar ha conseguido situarse entre los 8 primeros del mundo y Oro Bailén ha sido finalista del premio Especial. Además, han conseguido medalla de oro en este concurso las dos entidades antes mencionadas, con 3 y 4 premios respectivamente de sus diferentes variedades, Aceites Guadalquivir, Aires de Jaén, Castillo de Canena consigue 5 premios, Comercial Aceitera Tomás Padilla, Hacienda el Palo, Cortijo de la Torre, Finca Las Manillas, Jaencoop, Oleícola Jaén, y Oleocampo de Torredelcampo.

En definitiva, nuestro sello de calidad diferenciada, puede presumir de tener entre sus marcas a las mejores del mundo, como resultado del esfuerzo continuo de sus olivareros y almazaras o cooperativas por lograr el mejor Aceite de Oliva Virgen Extra.

I.G.P. Aceite de Jaén

La Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén agrupa bajo un mismo distintivo de calidad todo el AOVE de la provincia de Jaén. Ha sido la primera IGP de aceite de oliva virgen extra reconocida en España por parte de Bruselas. Un aval de la Unión Europea como símbolo de excelencia para nuestro “oro verde” a nivel nacional, europeo e internacional.

Las características organolépticas de los aceites de la IGP de Jaén están marcadas por un aroma a aceituna sana y fresca, recolectada antes del 31 de diciembre, con un sabor amargo y picante marcado. Esto le confiere un carácter sensorial de gran personalidad, un auténtico placer para los sentidos. Sabores, aromas y flavores cada vez más reconocido por los consumidores.