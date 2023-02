Más de 130 agentes de Cáritas reflexionan sobre los cuidados en la VI Escuela de Formación

Más de 130 agentes de Cáritas, entre personas voluntarias y trabajadores, han participado durante este fin de semana en la VI Escuela de Formación. La Casa de la Iglesia de Jaén ha acogido la cita con el lema «Cuidando los Cuidados», en la que han reflexionado, desde diversas perspectivas, sobre la labor de atención y acompañamiento que se realiza en los equipos, programas y proyectos de este organismo diocesano.



El obispo de Jaén y presidente de Cáritas, Sebastián Chico, inauguró el sábado la cita formativa. En su intervención, subrayó su alegría por el encuentro, el primero sin restricción alguna tras la pandemia, lo que se ha reflejado en el número de participantes. Felicitó a los asistentes por su interés en profundizar en la formación, un elemento clave en su labor con las personas que acompañan en los equipos de la Diócesis de Jaén. Les pidió que tengan siempre presente que toda la labor caritativa que realizan la hacen no en nombre propio, sino «en nombre del Señor» con aquellos a los se que acercan a tocar el borde de su manto. «Debemos afianzar esa identidad. Estamos aquí porque somos enviados por el Señor, como testigos cualificados y enviados a acompañar a los que más ama Dios», instó en la apertura del encuentro diocesano. Chico, que recordó sus vivencias como voluntario de Cáritas, agradeció a los presentes su «apostolado de caridad» y manifestó que, como pastor de la Diócesis de Jaén, se siente orgulloso de todo el trabajo que realizan con los hermanos más necesitados. También agradeció la labor del equipo directivo de Cáritas al servicio de la acción caritativa y social de la Iglesia de Jaén.









Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, también agradeció la participación de los asistentes a la VI Escuela de Formación, organizada por el equipo de Animación en el Territorio. En sus palabras, puso el acento en la importancia de las comunidades de fe y pidió a los equipos de Cáritas que no sean un grupo aparte y separado, sino que trabajen desde la unidad con sus respectivas comunidades. Compartió con los presentes un vídeo del papa Francisco, en el que valora el papel de las parroquias como «comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados».

Sociedad de los cuidados: Cuidadanía

El vicario general de la Diócesis de Jaén, Juan Ignacio Damas, fue el encargado de la ponencia inaugural del encuentro formativo, con el título «Sociedad de los cuidados: Cuidadanía». Según explicó, a partir de la pandemia se ha generado un movimiento en el que los cuidados están en el centro del debate de la acción social, reclamando centralidad «no solo por la cantidad y la calidad, sino como elemento central de la sociedad». Según defendió, «los cuidados tendrían que formar parte de una nueva manera de entendernos como sociedad». Ante lo que definió como «enjambre sísmico» de diversas crisis —sanitaria, migratoria, climática, financiera, identitaria, política, educativa, de valores y religiosa, entre otras—, aseveró que no estamos en una época de cambios, sino en «un cambio de época», que demanda «reinventarnos como sociedad». Defendió que a lo largo de la historia se ha creado una concepción idealizada del hombre en la que no tiene cabida la vulnerabilidad. «La vulnerabilidad es algo que nos define. Todos los seres humanos nacemos frágiles. A pesar de la evidencia de nuestra fragilidad, hemos construido un modelo de hombre al margen de nuestra vulnerabilidad. Hemos hecho que sea un ser autosuficiente», apuntó Damas. Sin embargo, destacó que este modelo ya no sirve, está en crisis. «Debemos empezar a concebirnos como hombres de otra manera. Tenemos que aprender a construir un modelo distinto», defendió el vicario general. Desgranó que los cambios deben abarcar tres ámbitos: antropológico, relacional y sociopolítico.



Finalmente subrayó que «sin cuidados no existe ciudadanía». «Una sociedad que no posee la infraestructura de cuidados que permite el ejercicio libre de proyectos personales en el horizonte del bien común niega la ciudadanía real de sus miembros», apostilló. «Esto tiene mucho que ver con el proyecto de Jesús, que establece un modelo de familia que va más allá de la carne y de la sangre», añadió Juan Ignacio Damas, que aconsejó la lectura de las reflexiones de José Laguna, que apuesta por un cambio de paradigma que se encamine hacia una sociedad de los cuidados, escritos en los que se inspiró Damas para su intervención en la VI Escuela de Formación.

Talleres sobre cuidados

Los agentes de Cáritas han participado en cinco talleres a lo largo del fin de semana, en los que han profundizado sobre aspectos específicos de los cuidados. En concreto, se han abordado el cuidado de las personas cuidadoras, la espiritualidad, la atención a las personas migrantes, la acción que se realiza desde Cáritas y la cooperación internacional. Como actividad lúdica, el encuentro contó con una visita nocturna a la Catedral de Jaén. Una eucaristía en la capilla de la Casa de la Iglesia clausura hoy la cita formativa de referencia de Cáritas Diocesana de Jaén.