Más de 100 multas han recibido en Jaén los agricultores que ayer protagonizaron la tractorada

La Guardia Civil ha levantado más de 80 propuestas de sanción por las protestas de agricultores y ganaderos de este lunes en ocho carreteras jiennenses, incluidas la A-4 a su paso por La Carolina (Jaén), que durante horas quedó cortada en ambos sentidos. La convocatoria de estas protestas, en la que participaron unas 750 personas, según cifras aportadas por Subdelegación, se llevaron a cabo a través de mensajería móvil y de redes sociales. Los impulsores de estas movilizaciones no lo comunicaron por los canales reglamentarios a Subdelegación, por lo que, a todos los efectos, fueron protestas que no estaban autorizadas.



Los cortes de tráfico por la situación de crisis en el campo se extendieron durante el lunes a ocho carreteras de la provincia de Jaén, entre ellas las A-4 a su paso por La Carolina donde, según la Dirección General de Tráfico (DGT) se llegaron a registrar más de tres kilómetros de retenciones por el corte de esta vía en ambos sentidos. El resto de carreteras afectadas por las protestas fueron la A-316, en el kilómetro 67, en Torredonjimeno (Jaén); la A-401, en el kilómetro 50,5, en Huelma (Jaén); la A-316, en el kilómetro 76, en Martos (Jaén); la N-432, en el kilómetro 390, en Alcala la Real (Jaén); la A-316, en el kilómetro 96,8, en Alcaudete (Jaén); la A-301, en el klómetro 16,5, en Hortalanca-Vilches (Jaén); y la A-322, en el kilómetro 197 en Gutar-Villanueva del Arzobispo (Jaén).



Al margen de que se produzcan nuevos cortes como los de este lunes. La próxima protesta oficialmente convocada está prevista para el próximo 14 de febrero. Organizaciones agrarias --Asaja, COAG, UPA-- y Cooperativas Agro-alimentarias arrancarán ese día un calendario de movilizaciones que comenzará ese día en la provincia de Jaén con el corte de la A-4, a la altura del Polígono Industrial Guadiel, en el término municipal de Guarromán (Jaén), entre los puntos kilométricos 288-286. El principal objetivo del día 14 es "reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de las comunidades autónomas, como del Gobierno de España y la Unión Europea".



Entre otras cuestiones que afectan especialmente al campo jiennense, las organizaciones agrarias y cooperativas reclaman la modificación de los acuerdos comerciales en los que se incluyan las cláusulas espejo. También que se refuerce el principio de preferencia comunitaria, así como un control más riguroso de las importaciones blindando el sistema productivo europeo, y por consiguiente español y jiennense. Otras de las demandas son la flexibilización y simplificación de la actual PAC ya que "la excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental".



Asimismo, reivindican medidas fiscales como un incremento del IVA de compensación en el sistema de módulos. Igualmente piden soluciones para afrontar las consecuencias de la sequía, con la creación y puesta en marcha de nuevas infraestructuras hidráulicas y hacer frente a los efectos de la Guerra de Ucrania en los agricultores y ganaderos; además de contar una Ley de la Cadena Agroalimentaria "real y efectiva".



El respaldo a los sectores ganaderos, mejoras en cuestiones laborales y de Seguridad Social, una revisión de la aplicación del Cuaderno Digital, que supone "una absurda y excesiva burocracia", y la revisión y modificación de los seguros agrarios para que sean "una herramienta útil en este escenario de crisis climática", son otras de las exigencias que han llevado al campo a manifestarse.