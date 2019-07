Más de 100 cooperativas de Jaén acudirán a la manifestación del 9J en Sevilla

Más de 100 cooperativas de la provincia de Jaén, a título individual, participarán en la manifestación del mañana martes, 9 de julio, en Sevilla, en defensa del olivar tradicional y por unos precios dignos para el aceite de oliva. Además de respaldar con la presencia de sus agricultores la hoja de ruta acordada por las organizaciones UPA y COAG, lamentan que la cúpula de Cooperativas Agro-alimentarias no respalde la movilización y se haya desmarcado sin contar con la base.

Las cooperativas que participarán en la manifestación entienden que hay razones suficientes para apoyarla y no comprenden que la cúpula de la entidad, tanto en Jaén como en Andalucía, justifiquen su ausencia en el hecho de que no se quiera interferir en las negociaciones que se están llevando a cabo con la Administración. "Lamentamos, una vez más, la falta de sensibilidad de la dirección de Cooperativas Agro-alimentarias, porque no atiende las demandas de sus asociados, las cooperativas de base, que sí estamos molestos con la situación de bajos precios en origen que estamos sufriendo. La cúpula está a otro nivel y la acumulación de actividades no les permite escuchar el movimiento que se está produciendo en el sector cooperativo andaluz de Jaén y de Andalucía", explican.

"Las cooperativas llevamos décadas aceptando las directrices que los responsables de las distintas organizaciones daban, las directrices que desde los despachos se tomaban. Un gran número de cooperativas hemos dicho que queremos ser partícipes de estas decisiones, que si se equivocan, queremos ser nosotros quienes lo hagamos y aprenderemos de nuestros errores, que ya está bien de que las decisiones y estrategias de todas las cooperativas las tomen gente que no está a pie de campo", añaden las cooperativas participantes en la manifestación.

"No se trata de discutir si hay razones o no de hacer la manifestación en Sevilla (nosotros estamos convencidos que sí las hay); no se trata de debatir si esta manifestación interfiere en las negociaciones que se están llevando con las distintas administraciones públicas. De lo que se trata es que las decisiones que se tomen sean adoptadas por las cooperativas, no solo por sus dirigentes. Se trata de aplicar dos de los principios básicos del cooperativismo: Democracia y participación. Las cooperativas ya somos mayores de edad y queremos ser los protagonistas de nuestro futuro. ¿Cómo es posible que se convoque una asamblea y no se nos pregunte si estamos de acuerdo o no con las movilizaciones que desde organizaciones representativas del sector agrario se han convocado? ¿Quiénes son la cúpula de la entidad dando por hecho que la decisión autónoma de Cooperativas Agro-alimentarias es irrevocable? Al menos, es una falta de respeto a las cooperativas de base no consultarles una decisión que les afecta directamente y que está dando lugar a una imagen de división, que es más teórica que real. Queremos ser protagonistas de nuestro mañana y que nadie interprete nuestro pensar sin preguntarnos", concluyen.