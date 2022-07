Se mantienen un día más los avisos amarillo y naranja por calor en la provincia de Jaén

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para la jornada de hoy lues avisos amarillo y naranja por altas temperaturas en la provincia de Jaén, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.





El aviso naranja estará vigente en el Valle del Guadalquivir, Morena, Cazorla y Segura y Condado en Jaén. La previsión es que en estos puntos lleguen a alcanzarse los 41/42 grados en las horas centrales. El nivel amarillo por altas temperaturas se localiza en Jaén capital y montes de Jaén.

Recomendaciones ante episodios de calor

Emergencias 112 Andalucía ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de emergencia durante episodios de calor. Así, se recomienda estar siempre hidratado, sobre todo en el caso de menores, personas mayores y enfermos crónicos. Desde Salud y Familias se insta a la ciudadanía a extremar estas medidas en el caso de los bebés y menores de 4 años, e incluso no se recomienda la exposición directa al sol de bebés menores de 6 meses. Evitar salir en las horas centrales del día, cuando se registran las horas de más calor, y usar sombrero, gorra y gafas de sol homologadas para protegernos, así como protección solar. Evitar practicar deporte en las horas centrales del día.

Se recomienda cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se tiene, lo más aconsejable es permanecer en las estancias más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas. Y recordar siempre no dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos cerrados, ni siquiera por un momento.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar las salidas y las actividades en las horas de más calor y más aún las actividades físicas como el deporte, la jardinería, el bricolaje, etc, y al salir a la calle, procurar estar a la sombra, llevar la cabeza protegida, vestidos ligeros (algodón) y amplios, de color claro, y una botella de agua consigo.

Las altas temperaturas que se dan en verano en Andalucía pueden suponer un reto para tu salud. Para hacer frente a esta situación, es necesario tomar precauciones





Respecto a la bebida y la comida, se recomienda ingerir líquidos lo más posible, incluso sin sed, señalando que la mejor bebida es el agua, a temperatura ambiente, no demasiado fría.



Además, para disminuir los efectos del calor sobre el sueño, es aconsejable establecer un horario regular y dormir una siesta no superior a 30-45 minutos, cenar regularmente y de forma ligera (esperar dos o tres horas antes de meterse a la cama), no consumir alcohol, cafeína ni otros excitantes y huir de interferencias exteriores, como el ruido.



La Junta recuerda que algunos de los signos de alarma para que los ciudadanos puedan identificar con mayor facilidad una posible deshidratación o golpe de calor son la piel seca, la sequedad de la boca, los ojos hundidos y la disminución de la emisión de orina, así como aturdimiento, pérdida de conciencia, convulsiones, insomnio y agitación nocturna inhabitual, calambres musculares en brazos, piernas y abdomen, rápida elevación de la temperatura corporal, fiebre elevada, debilidad, cansancio, fuertes dolores de cabeza, náuseas, piel caliente, roja y seca, sed intensa.

Ante cualquier emergencia, está disponible el Teléfono 112, servicio gratuito y multilingüe, las 24 horas los 365 días del año.