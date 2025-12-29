Macrosad ficha al Real Jaén Femenino para entrenar su futuro profesional

La compañía Macrosad y el Real Jaén CF Femenino han unido fuerzas en un nuevo proyecto. La sede del grupo de servicios sociales, Macrosad Big Bang, ha acogido a la delegación del club para presentar el programa de formación e inserción laboral ‘Tu futuro también se entrena’, una iniciativa pionera para las jugadoras.

Un itinerario para no abandonar los sueños

El objetivo es que las jugadoras no tengan que elegir entre su sueño y su futuro. Así lo ha explicado el director pedagógico de Sassan Formación, Manuel Esteban Bernabé, quien ha esbozado la metodología del itinerario laboral. El programa busca poner a su disposición las herramientas necesarias para que el deporte y una profesión formen parte de un mismo proyecto de vida.

El talento femenino como motor

Alicia Carrillo, CEO de Macrosad, ha sido la encargada de exponer los principios de la compañía, donde el talento femenino es la principal ventaja competitiva: el 95% de la plantilla y el 89% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres. Carrillo ha destacado que esta iniciativa proyecta sus valores de sostenibilidad e igualdad. "En Macrosad creemos en el talento femenino que inspira, impulsa y transforma. Por eso nuestro compromiso va más allá de la financiación", ha afirmado.

Desde el club, el director general del Real Jaén CF, Fran Anera, ha subrayado la importancia del acuerdo. "Nos hace felices que Macrosad apoye el proyecto y estamos también muy agradecidos porque están haciendo una labor muy importante en Jaén y provincia", ha señalado. Además, ha añadido que, gracias a esta formación, las jugadoras estarán "más capacitadas para optar a más puestos de trabajo".