Los equipos M-14 y M-16 de la Academia Kubota-Jaén Rugby acaban su temporada regular

Los equipos M-14 y M-16 de la Academia Kubota-Jaén Rugby finalizan este fin de semana en el Campo de Rugby de Las Lagunillas su temporada regular. Ha sido un año intenso de competición y formación para los chicos y chicas de ambos equipos que se han medido a los mejores conjuntos andaluces.

El equipo M-14 completa la temporada participando en el I Torneo Fundación Caja Rural que organiza Jaén Rugby este sábado. En este torneo participarán casi un centenar de jugadores y jugadoras del CDU Universidad de Granada, del Badajoz Rugby Club y del Fuengirola Rugby Club, además, claro está, de la Academia Kubota-Jaén Rugby. Habrá trofeos para el ganador y el subcampeón, también para los jugadores que más destaquen en el torneo. El I Torneo Fundación Caja Rural comenzará a las 14:30 horas.













Antes, a las 13:00 horas, el equipo M-16 jugará su último partido de liga ante el San Roque Rugby Club, encuentro que le servirá de preparación para el Campeonato de España que se disputará el próximo mes de mayo.

Final de Temporada en DHB

Por otra parte, se ha suspendido el partido amistoso que tenía previsto disputar Jaén Rugby M-18 este sábado en Madrid contra el C. R. Majadahonda de su categoría. Este amistoso iba a servir de aperitivo al encuentro con el que sus equipos senior masculinos ponen fin a la Temporada 2021/22.en División de Honor B. Este sábado se disputará en el Campo de Rugby Valle del Arcipreste la vigésima jornada de liga entre C. R. Majadahonda y Jaén Rugby. Los madrileños han ganado sus dos últimos encuentros y están en una clara línea ascendente, de hecho, le están disputando la segunda posición a CD Arquitectura. Son terceros con 41 puntos -cuatro menos que los “arquitectos”-, pero una derrota les podría hacer caer hasta la sexta plaza, dependiendo de lo que hagan sus rivales. Jaén Rugby, por su parte, pase lo que pase, acabará la Liga en primera posición del Grupo C. El partido se disputará a las 17:00 horas con arbitraje del colegiado catalán Alexandre Mullor.