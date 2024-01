Listado completo de los atletas de élite que correrán la San Antón de Jaén

El Patronato Municipal de Deportes ha confirmado ya el plantel de 36 atletas nacionales e internacionales (20 en la categoría masculina y 16, en la femenina) que luchará por la victoria en la categoría élite de la XLI Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón del próximo 13 de enero. Un elenco de estrellas del atletismo en el que figuran campeones del mundo, de Europa y de España, además de deportistas que han participado en Juegos Olímpicos, que ostentan récords nacionales y continentales en diferentes pruebas o ganadores de la propia San Antón en anteriores ediciones. Todos se enfrentarán al circuito homologado de 10k por las calles de Jaén con un mismo reto: tomar el relevo de los ganadores del año pasado, los etíopes Hagos Gebhriwet y Lemlem Hailu. Y, llegados al caso, imponerse como ellos, batiendo, además, el récord de la prueba en las categorías masculina y femenina, que actualmente están en 27 minutos y 56 segundos, y 31 minutos y 37 segundos, respectivamente.









El concejal de Deportes, José María Álvarez, destaca que “no ha sido nada fácil, pero ya tenemos el plantel completo de los hombres y mujeres que van a luchar por la victoria en la próxima Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón. El esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Jaén por traer a estos corredores ha sido muy grande y yo creo que, con casi toda seguridad, tendrá su recompensa”.

CATEGORÍA MASCULINA. -





Mohamed Katir: El Recordman europeo de 5000 metros al Aire Libre y 3000 metros en Pista Cubierta se encuentra en su mejor momento. En su extraordinario palmarés podemos encontrar la reciente medalla de plata conseguida en los 5000 metros del Campeonato del Mundo Budapest 2023 o sus actuales récords de España de 1500 y 3000 metros. Primer atleta español en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón 2023 gracias a su quinta plaza.

Edward Zakayo Pingua: Campeón del mundo sub 20 en los 5.000 metros en el año 2018 en Tampere (Finlandia), que posee una marca acreditada de 27:14 en 10k y que fue octavo en la prestigiosa Media Maratón de Lisboa disputada el pasado mes de marzo.

Tariku Novales: Viene de batir en Valencia el récord de España de maratón con un registro de 2:05:48. Top 25 en Maratón del Mundial de Budapest 2023.

Sergio Paniagua: Con su sexta plaza, fue el segundo español mejor clasificado en la última edición de la San Antón, fue cuarto en la San Silvestre vallecana en 2022 y es el actual subcampeón de España de Cross Country. El talaverano, además, fue tercero en los 5.000 metros en el Campeonato de España absoluto de atletismo al aire libre celebrado en Torrent (Valencia) en el presente 2023.

Daniel Arce: Medalla de oro en el Campeonato de España absoluto al Aire Libre de Torrent 2023 en 3000 metros obstáculos y medalla de bronce en el Campeonato de Europa celebrado en Múnich (Alemania) 2022 en la misma prueba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Fernando Carro: Ostenta el récord nacional de 3000 metros obstáculos con una marca de 8:05.69. Además, entre sus mejores registros destacan los de 27:46 de 10k y un 64:09 en media maratón. Ganador de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón en 2020.

Pol Oriach: Cuenta en su palmarés con una medalla de oro en el Campeonato de Europa sub 20 celebrado en Tallín (Estonia) en 2021 en la prueba de 3000 metros obstáculos. Además, fue cuarto en los 1.500 metros en el Mundial sub 20 celebrado en Nairobi (Kenia), también en 2021, y tiene el récord de España sub 20 de los 3.000 metros lisos al aire libre desde que el mismo año consiguiera mejorar en Ibiza (7:55:65) la marca que había establecido un clásico del atletismo español como Reyes Estévez en 1995.

Víctor Ruiz: Posee el actual récord de España de 2000 metros obstáculos y fue medalla de plata en el Campeonato de España absoluto al aire libre de Torrent 2023 en 3000 metros obstáculos.

Gonzalo García: Medalla de bronce en el Campeonato de España de Pista Cubierta de Madrid 2023 en 1500 metros. Sexta posición Campeonato de Europa Múnich 2022 en la misma prueba.

David Cantero: El triatleta más prometedor de Europa. Sin ir más lejos, en verano de 2023 ganó la Copa del Mundo de la disciplina disputada en Valencia convirtiéndose, a sus 20 años, en el triatleta español más joven en hacerlo en la historia. Cantero, además, consiguió la medalla de plata en el citado Campeonato de Europa sub 20 de Tallín en los 5.000 metros.

Sergio Jiménez: Medalla de Bronce en los 3000 metros en el Campeonato de España de Pista Cubierta celebrado en Orense en 2022. Cuenta con una mejor marca de 28:51 en 10k.

Jorge David Torre: Cuarta posición en Campeonato de España de Pista Cubierta de Madrid 2023 en 1500 metros. Récord de Aragón de los 800.

Pablo Sánchez Santos: Campeón de España de Milla en Ruta en 2022. Mejor marca en 10k de 30:09 conseguida en 2023.

Alberto Casas: Primera posición en la Jean-Bouin 2022.

Lorenzo Jiménez: Octava posición en el Campeonato de España Nerja 2022 en 800 metros. Campeón de Andalucía de la distancia en 2022.

José Ángel Fernández Jiménez: Campeón de España de Ultra Trail en 2022. Cuarta posición en el Campeonato del Mundo de la disciplina disputado en Tailandia en 2022.

Óscar Aymerich Solanas: Campeón de la Copa de Andalucía de Carreras de Montaña 2022. Ganador de la Media Maratón de la Mujer Corredora de Jaén en Memoria de Paco Manzanefa 2023.

Eric Nzambimana: Ganador del Cross de Zaragoza en 2023. Segundo clasificado de la 10k San Silvestre Crevillentina 2023 con una marca de 30:14.

David Kiplagat: Ganador de la 10k San Silvestre Crevillentina 2023 con una marca de 30:13. Campeón de Kenya de 10k.

Workne Fikre: Sexta posición Maratón de Dublín 2023. Ganador del Maratón de Múnich 2022. Mejor marca personal en 10k de 28:56.





CATEGORÍA FEMENINA. -

Tigist Gezahagn: Medalla de oro en los 1500 metros T13 en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Consiguió subir al podio de la última edición de la San Antón y ganó la edición de este año de la Media Maratón Internacional de Granollers (Barcelona) con un registro de 1 hora, 6 minutos y 40 segundos que supuso el récord de la prueba y, por entonces, la segunda mejor marca mundial del año. En 2023 también logró una meritoria quinta posición en la Media Maratón de Valencia y posee una marca de 31:08 en pruebas de 10 kilómetros.

Alemaz Samuel: Ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo sub 20 de 2018 en la prueba de 1500 metros y en 2019 se proclamó ganadora del World Indoor Tour en los 3000 metros. Con un mejor tiempo de 31:19 en carreras 10k, ha conseguido entrar en el top 10 de las medias maratones de Lisboa, Emiratos Árabes o Barcelona.

María Forero: Medalla de plata en el Campeonato de Europa Sub23 celebrado en Espoo 2023 en 5000 metros y campeona de Europa de Cross sub20 2023. Actualmente es la mayor promesa del atletismo español y europeo.









Majida Maayouf: Actual récord de España de Maratón con una marca de 2:21:01 conseguida en Valencia 2023. Primera en el Campeonato de España de Cross 2023, pero sin nacionalidad en esa fecha. Ganadora del 10k de Madrid 2023 con una marca de 31:21.

Carla Gallardo: Campeona de España de Cross Country 2022 y quinta mejor marca de España de todos los tiempos en 5000 metros, con un registro de 15:10.62 conseguido en una prueba de la Diamond League celebrada en Birmingham en 2022.

Naima Ait Alibou: La primera española en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón 2023 al cruzar la meta en quinta posición, que con el mismo resultado también fue la mejor corredora nacional en la San Silvestre Vallecana 2022 y que destaca igualmente por haber sido seleccionada por España para el Campeonato del Mundo de Cross Country celebrado en Bathurst (Canadá) este mismo año.

Fatima Azahara: Actual medallista de bronce en el Campeonato de España de Media Maratón y cuenta con una mejor marca en maratón de 2:25.30, conseguida hace escasas semanas en Valencia y que es la segunda mejor marca de la historia de España.

Blanca Fernández: 13 veces campeona de España entre todas las categorías, finalista en los 3.000 obstáculos en el Campeonato de Europa celebrado en Munich en 2022 y medalla de bronce en el Nacional de Cross Country celebrado, precisamente en Jaén, el mismo año.

Lucía Rodríguez: Semifinalista olímpica en los Juegos de Tokyo 2021 en los 5000 metros y consiguió la medalla de bronce en esta misma prueba en los Juegos Iberoamericanos celebrados en La Nucia, Valencia, en 2022.

Azucena Díaz: Top10 en World Major Marathon de Berlin. Marca personal de 33:06 en 10k.

Laura Priego: Primera española clasificada en la San Silvestre Vallecana 2023. Top 15 en el Campeonato de España de Cross Country 2023.

Carolina Robles: Medalla de Bronce en el Campeonato de España absoluto al aire libre de Torrent 2023 en 3000 metros obstáculos y Campeona de España en Nerja 2022 en la misma prueba.

Clara Viñarás: Medalla de Bronce en el Campeonato de España de 5 kilómetros en Ruta en Santander 2023 y novena posición en los Juegos del Mediterráneo de Orán 2022 en los 3000 metros obstáculos.

María José Pérez: Séptima mejor marca de España en Maratón con 2:26:42 en Valencia 2023. Sexta en el Campeonato de España de Media Maratón.

Khadija Mendou: Campeona de Cataluña 2023 en 1500 metros.

Silvia Lara Diéguez: Campeona de la Copa de España de Kilómetro Vertical 2022. 6 veces campeona de Andalucía de la disciplina.