Las divinas palabras de Ernesto Medina: Viernes Traicionero

Los chaveas Viernes y Sábado se levantaron con la intención de gastarle una broma al verano. Pero no se atrevieron. Por la mañana amagaron nubes, brisa fresca e incluso se llegó a percibir el olor a humedad de una tormenta estival. Conforme avanzaba el día la determinación de salirse de la norma para plantar cara al sol de julio se les fue difuminando a los dos críos en bravuconadas y amagos hasta que al caer la tarde el cielo azuleaba limpio y ardiente como corresponde a lo establecido para estas fechas.

No me sentí decepcionado con el fracaso de las intentonas fallidas de Viernes y Sábado. Me los imagino de noche animándose mutuamente “¡a que no somos capaces de ponerle sombrilla permanente al sol! Y que parezca que estamos en octubre. Verás la gente salir a la calle por la mañana temprano con cara de asombro, pararse en el zaguán y pensar que está todavía soñando”.

Me agradan las jornadas grises cuando tocan amarillos incandescentes. Me complazco en ese espíritu de rebeldía, que no es traición, sino ganas de salirse de la monotonía, de romper esquemas y reglas. Claro que me hubiera gustado tener que echar mano del paraguas y de la rebeca para salir por la tarde, silenciados los ventiladores de los aires acondicionados. Pero no pudo ser. A Viernes y a Sábado les faltaron fuerzas, los abandonó el ánimo o quién sabe si se cansaron de la travesura y decidieron dejarlo para otra ocasión. A lo mejor vieron pasar a una muchacha con un vestido de lino y se perdieran tras su fragancia y cabellera castaña. O tras desayunar tan fresquitos unas tostadas de aceite y tomate con su café con leche se quedaran traspuestos olvidados de la misión que tenían encomendada: que el otoño triunfase en pleno verano.

Los perdono, ¡si hasta les doy un abrazo!, porque al menos se pusieron manos a la obra. Mi tristeza es que ese Viernes y Sábado giennenses de la semana pasada son en su intentona más arrojados y valientes que nosotros, que nuestra ciudad. Nunca acabamos de darle la vuelta a la historia. Nos conformamos con verano cuando toca verano. Nos consolamos con cuatro lugares comunes. Siempre tenemos el recurso de quejarnos de lo mal que nos trata la suerte y la política. Pero no hemos intentado ni una sola vez coger la historia por las nubes para que llueva en julio como si fuera el fin del mundo.

Palabras, divinas palabras.