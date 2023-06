Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: las faltas de ortografía y el fin del mundo

El fin del mundo. Ni el cambio climático, ni la amenaza nuclear, ni la superpoblación. El apocalipsis ha sido anunciado por las trompetas del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Que, por otra parte, sólo ha constatado el advenimiento del final de los tiempos. Por lo menos, de los que hasta ahora hemos conocido y en los que hemos sido felices con moderación. Transcribo:

Para la prueba de acceso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Literatura, en la convocatoria de 2023, se especifican las siguientes penalizaciones por faltas de ortografía.

Se distinguirán las incorrecciones cometidas por ausencia o errónea utilización de tildes y la ausencia o errónea utilización de grafías.

Por tildes: se detraerán de la puntuación 0,2 puntos por cada tres ausencias o erróneas utilizaciones de tildes; los casos repetidos en la misma palabra se considerarán como un solo error. Si se detectasen 10 o más errores, se puntuará todo el examen con cero puntos.

Por grafías: se detraerán de la puntuación 0,2 puntos por cada error; los casos repetidos en la misma palabra se considerarán como un solo error. Si se detectasen 10 o más errores, se puntuará todo el examen con 0 puntos”. Cierro la transcripción.

Mayor benevolencia con los opositores de Geografía e Historia. Que no me confundan la g con la j, la b con la v; sean cuidadosos con las haches y las mayúsculas. La penalización máxima por faltas de ortografías en Historia es un punto. Otras especialidades concurren con criterios incluso más benignos.

No necesitan, dilectos oyentes, que les explique lo antedicho. Pero como tengo que dar rienda suelta a mi incredulidad e ira so pena de sufrir un soponcio, me permitirán un desahogo. ¡UNA MIERDA “PINCHÁ” EN UN PALO!

En el Instituto somos más severos. Bajo estos precedentes, ¿con qué moral exigiremos que nuestros alumnos escriban, hablen, ¡piensen, coño, piensen!, con un mínimo de sentido común o uso de la inteligencia? Las escuelas convertidas en criaderos de borregos, fábricas de tontucios.

Seré un carcamal, pero, estupefacto, me acuerdo de aquello que escribió Thomas de Quincey en “Del asesinato considerado como una de las bellas artes”: “si uno empieza por permitirse un asesinato (…) pronto pasa a la inobservancia del día del Señor (…) y por dejar las cosas para el día siguiente”. ¿Dónde vamos a llegar si comenzamos por pecar contra las faltas de ortografía? ¡Al mismísimo infierno! ¡El fin del mundo! ¡El fin del mundo!

Palabras, divinas palabras.