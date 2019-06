Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: El codo de mi padre y la derrota del Real Jaén

"Riego las plantas de la terraza antes de irme al fútbol". Era un poco antes de las siete de la tarde. Las prisas, las baldosas mojadas, el calzado inapropiado,... sea como fuere, mi padre se cayó. Ochenta y ocho años largos tumbados en el suelo una hora del partido del Real Jaén. Se levantó como los buenos toreros después de una cornada, sin mirarse ni palparse las heridas, "no me ha pasado nada. Estoy bien. Venga, que llegamos tarde y hoy habrá problemas de aparcamiento porque baja mucha gente". El socio número cinco del Real Jaén no podía faltar a la cita. Poco importaba que él que había visto a Arregui jugar en primera división acudiera con la ilusión de un niño a un encuentro en el que nos jugábamos el ascenso a Segunda B. Mis hermanos expusieron sus dudas, "ha sido un buen cepazo. Quédate y te lo vamos contando por Whatsapp". "Miau", fue su escueta respuesta.

¿cuándo coño la fortuna se va a acordar de nosotros?

Nos eliminaron. Como decía Pedro mientras subíamos contritos por la Carretera de Granada "esta puta provincia no tiene una pizca de suerte. El gol anulado de la ida, el tiro al larguero de hoy, el arbitraje,... ¿cuándo coño la fortuna se va a acordar de nosotros?". Asentía en silencio a estas verdades broncíneas, cuando sonó el móvil de mi hermano Javier "me llevo a Papá a urgencias. Tiene el codo como un melón". Cuando me hubieron recogido, le di un beso a mi padre. Ni un sólo reproche o regañina, al contrario "con un par de huevos. Eres mi ídolo. Te ibas a perder tú el partido por un codo de más o de menos". Sonrió, "tampoco es para tanto. Casi no me duele. Y puedo moverlo". Bromeé " en el peor de los casos cortamos por encima de la articulación y te quedas de émulo de Cervantes".

Jaén Fútbol Sala se dejo el alma en las semifinales de la Liga

No fue necesaria la amputación. Recobrada la tranquilidad, regresé a mi casa considerando que hay actitudes con las que derribaremos el muro de infortunio que asola Jaén. El miércoles pasado se manifestaron los olivareros por un precio justo del aceite; el Jaén Fútbol Sala se dejo el alma en las semifinales de la Liga. Aunque no ganó cada vez está más cerca. Son detalles de la constancia que tenemos que poner los giennenses para torcerle el pulso a esa sombra negra que se nos ha caído encima. Supongo que mi padre era consciente de todo esto. De que la patria y el progreso de su gente está muy por encima de un codo. Y añadió su grano de arena.

Palabras, divinas palabras.