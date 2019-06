Julio Millán da 24 horas a Ciudadanos. O aceptan un acuerdo “o gobierno en solitario”

Las tensiones entre PSOE y Ciudadanos van a más en las últimas horas. No terminan de ponerse de acuerdo para el reparto de las cuotas de poder para cada partido. Tanto es así que que Julio Millán, el acalde, ha urgido al partido naranja a llegar a un acuerdo o gobernará en solitario con 11 ediles y sin dar nada a cambio de los votos de los 4 ediles de C's. La situación es tan rocambolesca que, a tan sólo tres días de que C's votara a favor de la investidura del socialista Millán, ya se hablaba de la retirada de ese apoyo y una posible moción de censura de la que, de manera apresurada ayer, se desvinculó categóricamente el PP: “no entramos en el mercadeo ni en los berrinches de C'S”.

Hoy mismo el alcalde de Jaén, Julio Millán ha recordado que para lograr el apoyo de Cs en la investidura lo que se cerró fue "un compromiso en aspectos programáticos" y el emplazamiento posterior al diseño de lo que sería el gobierno local. Por mi parte siempre he mantenido que tenemos que plantear una propuesta que sea equilibrada, que permita el trabajo responsable y equilibrado de las 15 personas que conformaríamos el equipo de gobierno y eso es una premisa de la que no me voy a bajar".

Estupor en Jaén ante el anuncio de una posible moción de censura El PP se ha apresurado a desmarcarse de lo que ha calificado de “berrinche” de C's con su socio del PSOE Antonio AgudoPlaza de Santa María, Jaén 18 jun 2019 - 17:51

trabajo responsable y equilibrado de las 15 personas que conformaríamos el equipo de gobierno y eso es una premisa de la que no me voy a bajar

El acalde ha puesto sobre la mesa que todo depende de la decisión de María Cantos y su grupo ya que el PSOE es "el grupo mayoritario" gracias a las 20.000 personas que votaron a la candidatura socialista en las elecciones del pasado 26 de mayo por lo que son a estos votantes a "los que me debo porque son los que me han permitido ser alcalde de esta ciudad". Ha rechazado que haya tensiones con la formación naranja y se ha incidido en que por parte del PSOE se va a "a apurar al máximo las posibilidades de negociación", aunque ha advertido que "si no hay posibilidad de que se haga de forma inminente, que esperemos que así sea, no tenemos inconveniente en formalizar un gobierno en solitario en minoría por parte del PSOE".

no tenemos inconveniente en formalizar un gobierno en solitario en minoría

El alcalde ha rechazado pronunciarse sobre cuáles son las áreas que reclama Ciudadanos, pero sí ha señalado que lo que están pidiendo desde la formación naranja no entra dentro de "la disposición que tenía previsto el PSOE para la organización del Ayuntamiento", o lo que es lo mismo dentro del "reparto equilibrado" que el alcalde entiende que debe producirse.