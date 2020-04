Juan Gómez cree que lo de “monos de la uja” es una campaña de desprestigio

Juan Gómez, rector de la Universidad de Jaén, ha salido al paso de la enorme polémica que se ha suscitado por la comparación con monos de los estudiantes realizada por un responsable académico durante la sesión de este pasado jueves de la Comisión de Seguimiento Académico. Para Gómez fue un "desafortunado ejemplo" y que "en ningún caso existió la intención de comparación alguna, ni tampoco de emitir ningún juicio que pudiera considerarse ofensivo", así como que dicha comparación se utilizó "para expresar una opinión sobre un método de evaluación".

El jueves, los representantes de los estudiantes mostraron en un comunicado su indignación por sentirse "insultados" y "despreciados" en la Comisión de Seguimiento Académico, órgano que sirve de vía para que el alumnado pueda presentar y encontrar solución a aquellas cuestiones que no se hayan podido solventar por la vía ordinaria. En resumen, critican que no se les haya permitido consensuar con el profesorado la futura modificación de las guías docentes y se indignan por el comentario de uno de los asistentes, al sentirse comparados con simios cuando ha afirmado que 'un mono que no tiene ni idea de la materia, con la evaluación anterior sacaría un 2,5... ¿y con esta gente tengo yo que consensuar?'.

La red se llenó de memes y mensajes de este estílo

Subiendo a la última planta de la biblioteca porque no queda sitio pa estudiar en ningún lao #LosMonosDeLaUJA pic.twitter.com/nXij81hAmk — jesi (@jrascon_) April 16, 2020

Este comentario relativo a los simios llevó a los estudiantes a movilizarse por las redes sociales utilizando la etiqueta #LosMonosdelaUJA, que se convirtió este jueves en 'trending topic' nacional en Twitter. En este sentido, el rector lamenta en su carta que ha asistido estos días "con enorme tristeza" la expansión de esto, lo califica como "campaña de intento de desprestigio" de la Universidad de Jaén, puntualiza en que coincide en el tiempo con similares hechos que afectan a otras universidades andaluces y finaliza que le consta que esta campaña "no ha sido ni promovida ni alentada por el Consejo de Estudiantes".

Respecto al "incuestionable" derecho de cada cual a expresar libremente su opinión, "entiendo que debe ejercerse de manera responsable y no es el caso cuando esas opiniones se expresan públicamente de manera ofensiva", amparadas además en algunos momentos en el anonimato, subraya el rector, que subraya que la mayoría de los integrantes de la comunidad universitaria y los que de una u otra forma han estado vinculados con la institución "se sienten orgullosos de pertenecer a esta generación UJA". Además de los representantes de los estudiantes, en dicha reunión estuvieron los vicerrectorados de Estudiantes, así como el de Coordinación y Calidad de Enseñanzas y de Profesorado y Ordenación Académica. También han estado presentes los decanos de cinco facultades y los directores de la Escuelas Politécnicas Superiores de Jaén y Linares, junto con el vicedecano general de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Consultar frente a consensuar

Por otro lado, los estudiantes mostraron su indignación porque no se les ha permitido consensuar con el profesorado la futura modificación de las guías docentes.

Respecto a esto, el rector subraya que "no es una cuestión que se haya planteado de manera exclusiva" en la UJA, sino también en toda España, la de "la necesidad de consultar frente a la de consensuar" con los estudiantes a la hora de definir las modificaciones metodológica y de los sistemas de evaluación.

En este punto, se manifiesta "convencido" de que los estudiantes entienden "perfectamente" que la competencia y la responsabilidad de organizar, desarrollar y coordinar la docencia es función de los departamentos, citando el artículo 14 a) de los estatutos de la UJA. "Y también estoy igualmente convencido de que el profesorado entiende la necesidad de ser empático con el estudiantado en esta situación tan exigente para todos y que seguirá esta directriz de consulta con el estudiantado", concluye.

Medios contra la brecha digital

Por último, el rector anuncia que para comienzos de esta semana van a realizar una convocatoria para dotar de medios tecnológicos al colectivo de estudiantes que lo necesite y "paliar todo lo posible" la denominada brecha digital, la dificultad de acceso a recursos informáticos y de comunicación para una parte de los estudiantes.

"Todas las universidades llevamos varias semanas trabajando para buscar una solución, compleja en cualquier caso, a este problema, crítico para un número significativo de estudiantes, de manera que se pueda asegurar la equidad en el acceso a los sistemas de docencia y evaluación no presenciales", finaliza.