José María Francés, hermano mayor de la Virgen de la Capilla: "El costal ha revitalizado cofradías de Jaén"

José María Francés, hermano mayor de la Virgen de la Capilla, informa de la última hora antes del 11 de junio

La cofradía de la Virgen de la Capilla afronta con incertidumbre la próxima procesión del 11 de junio ante la falta de horquilleros. El hermano mayor, José María Francés, ha explicado que para el trono, se necesitan un mínimo de 90 o 92 portadores, pero hasta la fecha solo se ha alcanzado medio centenar de inscritos.

Un problema que viene desde hace años

Esta escasez de portadores no es nueva. Según Francés, es un problema histórico que se remonta a décadas atrás, con registros que ya en los años 60 y 70 reflejaban dificultades. El hermano mayor ha expresado su cansancio ante la necesidad de "mendigar" ayuda cada año, afirmando que "las cosas tienen que venir de motu propio".

Cada cofradía será lo que sus cofrades quieran" José María Francés Hermano mayor de la Virgen de la Capilla

Francés ha lamentado la situación actual de la hermandad, que celebra este año el centenario de su refundación. "Cada cofradía es lo que los cofrades quieren que sea de su cofradía", ha señalado, al tiempo que ha hecho un llamamiento para sumar nuevos miembros, ya que la cifra ha descendido de más de 2.000 hermanos a menos de 500 en la actualidad.

El costal, una alternativa sobre la mesa

Ante la falta de horquilleros, la opción del costal se presenta como una solución viable. José María Francés, que fue hermano mayor de la Amargura, ha defendido el costal como un revulsivo que ha fortalecido a otras hermandades. "El costal ha revitalizado cofradías, y quien no lo quiera ver, es que está ciego", ha sentenciado.

El costal ha revitalizado cofradías, y quien no lo quiera ver, es que está ciego" José María Francés

Francés ha insistido en que no se debe "demonizar" el costal, recordando que su uso tiene raíces prácticas en la propia ciudad de Jaén. Considera que es un elemento que ha traído un gran beneficio a las cofradías que lo han adoptado, como en el caso de La Amargura, donde sus más de 200 hermanos costaleros han sido fundamentales.

La decisión final, en los próximos días

El tiempo apremia y la cofradía tiene poco margen de maniobra, especialmente tras la marcha del anterior equipo de capataces de Agustín Úbeda. La decisión final sobre cómo procesionará la Virgen, una talla gótica declarada bien de interés cultural, recae en el Obispo de Jaén y el capellán, Don Carmelo Zamora. A día de hoy, no se descarta ninguna opción.