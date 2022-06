El Jaén FS se vuelve a citar con la historia en la semifinal del play off por el Título ante Palma Futsal

Jaén Paraíso Interior FS se vuelve a citar con la historia en el Olivo Arena con motivo del partido de ida de la semifinal del play off por el Título ante Palma Futsal. Los guerreros de Dani Rodríguez se ganaron el derecho a luchar por la gran final al lograr una épica victoria en la pista de Movistar Inter. La Marea Amarilla se volcará con los suyos, presentando el primer lleno del Palacio de Deportes de Jaén. El encuentro dará comienzo a las nueve y media de la noche y estará dirigido por Carlos Rodrigo y Fermín Á. Sáhcnez-Molina, de Castilla-La Mancha. Podrá verse a través de la web de la Real Federación Española de Fútbol.

Jaén Paraíso Interior FS

Preparados para la lucha, así se encuentra la plantilla amarilla a pocas horas de afrontar el primer partido de las semifinales. Con una exquisita eliminatoria ante Movistar Inter, los jugadores del Jaén Paraíso Interior FS han demostrado todo su potencial en uno de los momentos decisivos de la temporada. Junto a ellos, una enchufadísima Marea Amarilla llevará en volandas a los suyos para tratar de cosechar un resultado que permita afrontar la difícil vuelta en Son Moix. Como aspecto negativo, Henrique no podrá intervenir en la pista tras la grave lesión en su talón de Aquiles provocada en Torrejón de Ardoz.

?? ????????????? llegan las semifinales



?? ????????????? más de 6.000 amarillos llenarán estas gradas del Olivo Arena



?? ????????????? nuestros guerreros se volverán a dejar el alma



?? ?????????????, juntos: ¡¡A POR TODAS!!#SomosJaén?? pic.twitter.com/tbBfML75nz — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) June 14, 2022









En la previa de la última sesión de entrenamiento en el Olivo Arena, Dani Rodríguez valoró la eliminatoria ante los medios de comunicación. En primer lugar, el técnico jiennense analizó el momento de forma de su rival: “Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una de las mejores plantillas de la liga, sino la mejor después del Barça. Son un equipo muy rocoso y sólido en defensa y que luego tiene muchísima calidad en ataque. Es uno de los equipos más completos. Viene de remontar una eliminatoria muy complicada, en la que tuvo un mal primer partido y que en el segundo, en su casa, fue capaz de igualar la eliminatoria. Seguramente vengan con una gran dosis de confianza y más sabiendo del partido de vuelta que se jugará en Son Moix. En el encuentro de la penúltima jornada no estuvimos a un gran nivel, o al menos se nos quedó una sensación en la que quizás la segunda parte tuvimos ocasiones pero el no materializarlas no nos permitió engancharnos al partido. Mañana encontraremos a un Palma que si queremos hacerle frente tendremos que hacer las cosas muy bien y plantear un partido muy similar al que venimos haciendo en las últimas semanas”.

Por otro lado y centrados en los suyos, Dani Rodríguez habló de la lesión de su guardameta y de la importancia del ambiente que genere el Olivo Arena: “La baja de Henrique es para nosotros muy importante. Estaba en un gran momento y que nos estaba ayudando mucho en las salidas de balón y en la fase ofensiva. Tendremos que suplirlo con los porteros disponibles y seguro que harán un gran partido. Agradecer a toda la gente que nos ayudó en la eliminatoria de Movistar y que de nuevo se ilusionó con nosotros y esperar que el Olivo Arena sea una fiesta y una olla a presión. Ojalá podamos brindarle un buen partido y resultado”.

Palma Futsal

El cuadro balear vuelve al Olivo Arena tras cumplir su objetivo en los cuartos de final. Palma Futsal, en un partido de ida complicado, supo reponerse y encajar al Aspil-Jumpers Ribera Navarra un 7-3 para conseguir el pase a semifinales. Vadillo, técnico rival, valoró al Jaén Paraíso Interior como “un rival muy completo, experimentado, que compite muy bien, acostumbrado a grandes citas, con jugadores y portería de calidad, bueno a balón parado y defensivamente…nos va a exigir al máximo y nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien, competir e imponer nuestro juego para sacar la eliminatoria adelante, que va a ser muy dura e igualada”.

Convocatoria: Barrón, Chaguinha, Mancuso, Eloy Rojas, Higor, Marlon, Fabio, Tomaz, Nunes, Neguinho, Cainan y Gordillo.