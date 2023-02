El Jaén FS visita la cancha de ElPozo Murcia Costa Cálida

De nuevo la plantilla y cuerpo técnico del Jaén Paraíso Interior FS parten fuera de Jaén para disputar la jornada 21 en Murcia. Allí les recibe el que fue su rival en semifinales de la Copa de España, ElPozo Murcia Costa Cálida. Antonio Navarro, del colegio de árbitros de Castilla y León y Alberto Sarabia, del de La Rioja, serán los encargados de dirigir el partido que dará comienzo a las ocho de la tarde y se podrá seguir a través de La Liga Sports TV.

Jaén Paraíso Interior FS

Acaba de regresar de Barcelona y con tan solo una sesión de entrenamiento en el Olivo Arena, el Jaén Paraíso Interior FS se ha desplazado de nuevo a Murcia para enfrentarse mañana a ElPozo.



Termina así un mes de febrero muy exigente que, pese a ser el mes más corto del año, ha sido el más intenso hasta el momento para el equipo amarillo en lo que va de temporada con dos partidos de liga (el de mañana será el tercero), tres de Copa de España y uno de Copa del Rey. En todos ellos con el resultado de victoria, a excepción del último partido, el de cuartos de final de la Copa de El Rey donde cayó derrotado por siete a dos frente al Barça hace apenas dos días.







En la mañana del jueves, Dani Rodríguez convocó a sus jugadores para una sesión de entrenamiento, antes de subirse al autobús que los llevaría a tierras murcianas. El técnico jienense se dirigió a los medios de comunicación para comentar el estado del equipo y explicó que “prácticamente no ha habido tiempo para el descanso y la recuperación del viaje y del partido, pero la competición no para. Aunque hay jugadores todavía un poco tocados como César, Renato y algún jugador más, con molestias como Michel… sabemos que tenemos que afrontar el partido con la idea de mejorar aquello que no hicimos bien el martes, con la idea de sacar los tres puntos contra un rival directo”.



Sobre el rival, Dani Rodríguez lo describió como “un equipo que viene con la moral por las nubes después de ganar al Barça en su pista y que ha tenido una semana para preparar el encuentro”. Además, añadió “jugamos en su cancha por lo que sabemos que va a ser un partido muy complicado. Ya nos demostraron en la Copa que están en un momento de buena forma, que nos puso las cosas muy difíciles y que si queremos sacar algo positivo de Murcia pues tendremos que estar a nivel defensivo muy enchufados porque es un equipo que genera muchas ocasiones y son intensos a nivel defensivo”.

ElPozo Murcia Costa Cálida

El equipo dirigido por Javier Rodríguez vive también un momento bueno. Ocupa actualmente la cuarta posición de la tabla, con treinta y nueve puntos, a cuatro del Jaén y del Palma.

A excepción del partido de semifinales de Copa de España donde el Jaén les venció por siete a cuatro, han ganado los últimos seis encuentros disputados en liga. El último frente al Barça, con resultado de dos a tres en Barcelona. También vencieron al líder de la 1ª Federación Futsal en el partido de ida en Murcia en el mes de octubre con resultado de dos a uno. Es, junto a Mallorca Palma Futsal, el único rival en liga que ha conseguido vencer al equipo catalán.



En el partido contra el Jaén Paraíso Interior FS disputado en la primera vuelta en el Olivo Arena, los locales perdieron por uno a cuatro a finales de octubre. Partido que supuso un antes y un después para el equipo jienense.



Plantilla completa: Juanjo, Ginés, Molina, Palazón, Leo Santana, F. Valerio, Ricardo, Darío, Mario Cárceles, Alberto García, Taynan, Marcel, Fernando, David, Masa, Javi Martínez, Miguel Ángel, Víctor Requero, Gadeia, Juan José, Rafa Santos y Taffy.