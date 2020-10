Jaén y todos sus municipios confinados perimetralmente para intentar frenar los contagios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno anunciaba el cierre de Andalucía en una comparecencia sin preguntas después de presidir la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, en la que ha añadido que se cierran también perimetralmente las provincias de Sevilla y Jaén, que se unen así a Granada, y se establece el cierre de establecimientos hosteleros a las 22:30 horas.

��IMPORTANTE:

��Cierre perimetral de #Andalucía y de todos los municipios de #Granada, #Jaén y #Sevilla.

��Cierre perimetral de los municipios de las áreas sanitarias de #Córdoba-Sur, La Vega de Antequera, Jerez-Costa Noroeste y Sierra de #Cádiz.



Se ordena además el cierre perimetral de los municipios englobados en los distritos ssanitarios de Córdoba Sur, La Vega de Málaga y del área sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, también en nivel 4, lo que supone un total de 448 municipios en Andalucía, más de la mitad de las poblaciones de la comunidad. En ellos viven 4,3 millones de personas, la mitad de la población, que no podrán entrar ni salir de sus localidades "sin causa justificada". Al resto de los ciudadanos de los otros 337 pueblos y ciudades restantes les ha pedido que "en la medida de lo posible no salgan de sus términos municipales si no es claramente imprescindible".

Toque de queda

Se mantiene el toque de queda en toda Andalucía de 23:00 a 06:00 horas y, "en coherencia con esta medida", se establece el cierre de todos los establecimientos de hostelería a las 22:30 horas, mientras las reuniones, tanto públicas como privadas, se limitan a un máximo de seis personas excepto en aquellos grupos que sean convivientes.

Estas medidas estarán en vigor hasta el 9 de noviembre, fecha en la que expira el primer plazo del estado de alarma, y a partir de entonces se revisarán cada dos semanas, según Moreno, que ha avanzado que la comunidad se encuentra en las mismas cifras de contagios que el pasado 4 de abril, con la diferencia de que entonces la curva había empezado a descender y ahora está subiendo.

Récord de contagios

"En pocos días superaremos el récord de contagios de la primera ola", ha avanzado el presidente andaluz, que ha añadido que las decisiones, tras escuchar a los expertos, se toman con "rigor y equilibrio", ya que la pandemia "empieza a mostrar su peor cara" y "están por venir días y semanas difíciles". No obstante, ha resaltado que la situación de Andalucía no es "tan extrema" como la de otras comunidades, pero es "muy seria".

Así, ha recordado que desde el inicio de la pandemia 119.701 andaluces han sido diagnosticados de coronavirus y 2.402 han fallecido, mientras que en las últimas veinticuatro horas se han registrado 2.089 contagios y 32 fallecidos. La incidencia acumulada en los últimos catorce días es de 396 casos por cada 100.000 habitantes, aunque Andalucía sigue estando por debajo de la media de España (452 casos), ha destacado.

Ocupación hospitalaria

En su intervención ha actualizado los datos de pacientes ingresados este miércoles en los hospitales, que ascienden a 2.312, (293 en la UCI), y ha incidido en que es "exactamente" la misma cifra que el pasado 4 de abril, durante la primera ola de la pandemia, pero en aquel momento la curva de contagios ingresos ya empezaba a bajar, mientras a día de hoy "no ha tocado techo y nadie sabe cuando comenzará a descender". Y ha dicho además que es "más que probable" que en pocas días se supere en pocos días el récord de hospitalizados de la primera ola, por lo que la "obligación" del Gobierno andaluz es "tomar decisiones y hacerlo con prontitud, pero con rigor, primando siempre el criterio técnico y científico al político". Ha querido dejar claro que como presidente de la Junta su obligación es proteger la vida de las personas y, en la medida de las posibilidades, proteger también la economía y el "sustento".