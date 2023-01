El Jaén FS sella de manera brillante su pase a cuartos de final de la Copa del Rey

Jaén Paraíso Interior consigue vencer por uno a cinco a Industrias Santa Coloma y con ello su pase a cuartos de final de la Copa de SM El Rey. El partido dio comienzo a las ocho y media de la tarde en el Pabellón Nuevo del municipio barcelonés y contó con la presencia de algunos incondicionales amarillos. La primera parte nada tuvo que ver con la segunda. Inauguró el marcador Verdejo en el minuto siete. Hasta el dieciséis no igualaron los visitantes con tanto de Alan Brandi. Con empate a uno se fueron al descanso. En la segunda parte dominó el Jaén. Mostró experiencia y saber estar. Obtuvieron el segundo en el treinta de la mano de Attos. El minuto treinta y cuatro quedará para el recuerdo, especialmente para César Velasco, que anotaba dos tantos seguidos para su equipo. Con el uno a cuatro jugó Santa Coloma de cinco pero lejos de conseguir anotar recibieron otro gol, ésta vez de Carlos Espindola desde su área. Uno a cinco en el luminoso y pase del Jaén Paraíso Interior FS a la siguiente ronda.











Jaén Paraíso Interior FS volvió al 40x20 de Santa Coloma para conseguir el pase a cuartos de final de la Copa de SM El Rey, competición en la que ha sido finalista tres veces frente al Barça. A las ocho y media de la tarde del miércoles dio comienzo el encuentro de octavos de final en el Pabellón Nuevo, hasta donde se desplazaron algunos seguidores amarillos incondicionales. Industrias Santa Coloma puso a rodar el esférico. La primera ofensiva fue para el Jaén Paraíso Interior FS, con un saque de esquina que recibió Alan Brandi y chutó de volea a la portería de Borja.



Jaén salió bien posicionado en el campo y centrado en el juego. Michel lo intentaba tras saque directo de falta, la primera del encuentro cometida por Industrias. Dani Rodríguez renovó a los cinco titulares antes de cumplirse los cuatro primeros minutos consciente de la importancia del encuentro. Renato, Mati Rosa, Taborda y Chino fueron los cuatro elegidos para la rotación.



El ritmo del partido se notaba muy diferente al de la jornada diecisiete. Ambos equipos iban a por todas, si bien el Jaén llevaba la iniciativa. Santa Coloma presionaba fuerte arriba para evitar el contraataque. Chino volvía a generar peligro tras sacar una falta, la tercera de Industrias en el minuto siete.



Justo después, en la siguiente jugada, abría el marcador Verdejo tras aprovechar un rechace. Industrias Santa Coloma se mostraba así muy efectivo pues había tenido muchas menos ocasiones que su rival. Los locales cometían la cuarta falta con más de doce minutos de juego por delante de la primera parte. En el ecuador, parecía relentecerse un poco el juego, en comparación con los minutos iniciales.



Attos lo intentaba de cabeza tras saque largo de Espindola desde puerta. Industrias Santa Coloma llegaba de nuevo al contragolpe con mucho peligro, pero resolvía el guardameta de Jaén con acierto. Fue protagonista también el portero brasileño en la siguiente jugada, tras avanzar por todo el tablero, poniendo en alerta a toda la defensa del equipo catalán. Jaén cometía la quinta falta a cuatro del final y en la siguiente jugada conseguía empatar de la mano de Alan Brandi. Pase exquisito de Michel que remata de primeras el pívot argentino.



Restando dos minutos, Dani Rodríguez hizo uso de su tiempo muerto. Con cinco faltas acumuladas era importantísimo evitar cualquier tipo de juego peligroso y perdida de balón en medio de la pista. Xavi Closas llamaba a sus jugadores para aprovechar su tiempo muerto y armar una jugada en los últimos siete segundos tras sacar el córner, pero sin éxito, llegando el crono a cero para irse a los vestuarios ambos equipos.



Tras una primera parte disputada, la segunda no iba a ser menos, dada la trascendencia del partido. No hacía más que empezar la segunda mitad, cuando el balón se estrellaba contra la madera tras una jugada de profundidad protagonizada por Alan Brandi y César Velasco, dejando escapar una gran ocasión. Los amarillos, como al inicio de la primera parte, volvían a estar mejor ubicados en el terreno de juego. Chutaba Chino en el veintiséis, pero despejaba Borja a la banda. El partido estaba abierto a todo. Jaén mostraba experiencia sobre la pista. Taponó Borja tras la individual de Mati Rosa en el minuto veintiocho.



Llegaba Industrias tras un error en la defensa del visitante, pero de nuevo un rapidísimo Espindola resolvía con seguridad. En el treinta llegó el balón de oxígeno para el Jaén: gol de Attos, haciendo el uno a dos. Error local en la salida y centro-chut de César Velasco, para la llegada del brasileño al segundo palo. Industrias Santa Coloma daba un paso adelante. Verdejo estaba a punto de hacer el segundo, pero Espindola echó la mano abajo para mandar el balón a la esquina.



En el minuto treinta y cuatro Jaén aumentaba la ventaja con dos goles de César Velasco. El primero en combinación con Mati Rosa, superando a Borja. El segundo, tras una rápida recuperación que remató el cordobés desde el interior del área. Minuto decisivo para el Jaén que pasó del uno a dos al uno cuatro como por arte de magia. No le quedaba otra opción a Xabi Closas que solicitar tiempo muerto y salir con juego de cinco con Povill, como portero jugador a falta de cinco minutos. Pese a los intentos de anotar, Industrias veía como el Jaén hacía el quinto desde su área quedando un minuto para el final. Sentenció así el portero brasileño y obtuvo su propia recompensa tras un partido brillante. Gran victoria para Dani Rodríguez y sus hombres y clasificación para cuartos de final de la Copa de SM El Rey.



HOJA DE PARTIDO



Industrias Santa Coloma: Borja, Corso, Uri Santos, David Álvarez y Khalid.



También jugaron: Verdejo, Cardona, Povill, Nill, David Peña, Rufino.



Jaén Paraíso Interior FS: Carlos Espindola, Attos, Michel, César Velasco y Alan Brandi.



También jugaron: Renato, Taborda, Mati Rosa y Chino.



Goles: Verdejo 7’ (1-0); Alan Brandi 16’ (1-1); Attos 30’ (1-2); César Velasco 34’ (1-3); César Velasco 34’ (1-4); Carlos Espindola 39’ (1-5).



Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Nill y a Khalid (roja directa) de Industrias Santa Coloma y a Renato, Jesús Chanivet, César Velasco y Michel del Jaén Paraíso Interior FS.