Jaén Rugby se mide el sábado a Alcobendas RU en un partido cargado de sensaciones

Nadie quiere perderse este partido. Último partido de la temporada en Las Lagunillas. Llega el líder invicto. Y la plantilla de Jaén Rugby quiere dejar a sus seguidores con el mejor sabor de boca. Ganar sería dar la campanada porque Alcobendas R.U. no ha perdido ni uno sólo de los 17 partidos -primera fase y grupo élite- que ha disputado esta temporada de tránsito tras su sanción.



A esta octava jornada, penúltima de la segunda fase de la liga, llegan ambos equipos en situaciones muy diferentes. Alcobendas R.U. -obligado a ascender- ha sumado 29 puntos en este Grupo Élite y sólo ha encajado 5 ensayos en los seis partidos que disputado. Jaén Rugby es séptimo en la clasificación con 8 puntos, pero es el cuarto equipo por número de ensayos. Las dos primeras plazas para jugar el play off por el ascenso están claras y la tercera, algo menos. Por la cuarta, la lucha es encarnizada. La ocupa C.R. Sant Cugat con 13 puntos, pero descansa la última jornada. Según los resultados que se vayan dando, Jaén Rugby también podría aspirar a ella, aunque la derrota por la mínima en el último partido le obliga a puntuar en los dos partidos que le quedan por jugar.



Nada se puede descartar. Plantilla y técnicos han trabajado duro esta semana para pulir los detalles que impiden alcanzar mejores resultados en el marcador, que no en el desarrollo del juego. Jaén Rugby se está mostrando como un equipo rocoso, difícil de batir, capaz de superar los inconvenientes de la temporada. Un equipo que se ha puesto por delante en el marcador en cinco de los seis partidos disputados en esta fase y, en otros, ha visto como se escapaba la victoria en los últimos minutos.



No es el último partido del Grupo Élite - aún queda el viaje a Getxo-, pero sí puede ser el último partido para algunos en Las Lagunillas. También será un partido especial para Fran Víbora, canterano que cumplirá su partido número 50 vistiendo la camiseta de Jaén Rugby en DHB. Un cifra que ya ha alcanzado esta temporada otro jugador de la casa, Nandi Pulido. Ojo que el partido se adelanta al sábado. El encuentro correspondiente a la 8ª jornada del Grupo Élite en DHB se disputará este 1 de abril a las 16:00 horas y lo arbitrará el colegiado valenciano Joaquín Santoro.