El Jaén Rugby División de Honor B cae en Las Rozas y se queda sin opciones de ascenso

No pudo ser. Jaén Rugby no ha podido clasificarse entre los tres primeros del grupo C de División de Honor B al caer derrotados este sábado contra Ingenieros Industriales. Pase lo que pase el sábado, los jiennenses acabarán esta primera fase en cuarta posición, con más de 32 puntos y siendo la segunda mejor defensa del campeonato.

El marcador, 17-12, revela lo igualado de un encuentro que resolvieron los madrileños gracias a dos chispazos de calidad de sus tres cuartos. Los dos equipos se aplicaron bien en defensa. Tanto es así que Jaén Rugby sumó sus doce puntos gracias a las transformaciones de cuatro golpes de castigo, pero apenas si logró acercarse a la zona de ensayo local y eso que jugó gran parte del tiempo en campo rival. Un golpe de castigo a favor fue el germen del primer ensayo de Ingenieros Industriales. La patada de Rafa Migale dio en un palo y el balón cayó en las manos del zaguero local que inició el ataque por el lado más desguarnecido de los jiennenses. Habían sido, hasta ese momento, 10 minutos de dominio visitante. Acortaría distancias Migale por dos veces antes del descanso. Y es que en el minuto 18, Ezequiel Orellana, rompió la cortina defensiva rival y plantó el balón en zona de marca. Al descanso, el marcador reflejaba un incierto 14-6.

En la segunda parte, Jaén Rugby se mantuvo dentro del partido. Se ajustaron los placajes, los ataques locales eran frenados lejos de la línea de ensayo y apenas se incurrieron en indisciplinas. Dos nuevos golpes de castigo acercaron aún más a los verdeoliva, pero el ensayo no llegaba. Con 14 -12 se llegó a la recta final de partido. Los últimos puntos del encuentro los anotó el apertura local, Matías Frutos, transformado uno de los pocos golpes de castigo que concedieron los jiennenses. No podía ser de otra forma: El partido fue tan intenso en defensa que sólo se anotaron dos ensayos, lástima que ambos cayeran del lado madrileño.

A esta primera vuelta le queda un partido. El que Jaén Rugby disputará en el estadio Ciudad de Málaga contra C.R. Málaga este sábado día 5 a las 16:00 horas con arbitraje de Iñaki Muñoz. Un partido en el que al técnico Nicolás Sanfilippo le gustaría ver “las mismas ganas y buenas sensaciones” que demostró el equipo con Ingenieros Industriales. “Luchamos, no nos entregamos, al final el equipo va demostrando su carácter”, sentencia el argentino. El lunes se sorteará el calendario de la segunda fase en la que se disputarán otros 8 partidos. Los nueve equipo jugarán a partir del 11 de febrero por la permanencia, permanencia que Jaén Rugby tiene casi garantizada pues conserva los puntos sumados en la primera parte de la competición.

Liga Andaluza de Rugby

Por su parte, el equipo senior masculino de 1ª Andaluza tiene previsto viajar a Sevilla para enfrentarse el domingo a C.R. San Jerónimo, un equipo rocoso y experimentado en la categoría, que ya derrotó a los jiennenses en Las Lagunillas. La cita, a las 12:00. Jaén Rugby ha disputado ocho de las nueve jornadas del calendario con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas. Tiene pendiente el partido contra el Club Atlético Portuense que ha sufrido dos aplazamientos. Los jiennenses son cuartos con 21 puntos y los sevillanos séptimos con 7, pero dos partidos aplazados.