El Jaén Rugby consolida su bloque con la experiencia de jugadores de la casa

El club jiennense ya cuenta con una veintena de jugadores para sus equipos seniors a los que hay que sumar otros nueve procedentes del equipo Sub-18. Esta semana se han comprometido a vestir un año más la camiseta verde oliva los alas Fernando Pulido y Juan Navarrete. Además, el tres cuatros centro Rafael Teruel ha confirmado su regreso a las filas del equipo del que ha estado alejado un año por motivos profesionales

Fernando Pulido (Jaén, 13/02/1989) es toda una institución en Jaén Rugby. Es el jugador del equipo senior que más temporadas consecutivas ha defendido los colores del club. Comenzó a jugar con 18 años en el equipo universitario y debutó en 2008 con el senior jugando División de Honor B. Desde entonces no ha perdido su sitio jugando bien como ala, su posición natural, bien como zaguero gracias a su seguridad en la recepción y su contundencia en los placajes. Pero, sin duda, es la velocidad su principal cualidad y el arma que le ha permitido anotar 17 ensayos esta última temporada y 10 en la 18/19. “Nandi” Pulido ha superado esta temporada sus mejores números y ha jugado a las órdenes de Juan Alfredo Cerván todos los partidos de la temporada, sólo dos de ellos como suplente. El jiennense cree que, a pesar de la incertidumbre, esta temporada “la motivación para ascender es doble ya que nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos con todo y que sólo una pandemia ha podido frenarnos”.

De la misma opinión es Juan Navarrete (Úbeda, 24/09/1996), que también juega de ala. El ubetense es uno de los jóvenes veteranos de Jaén Rugby, ya que esta temporada 2020/21 será la sexta que vista la camiseta del club. Navarrete conoció el rugby a los 14 años jugando en el Úbeda Atlantes y cuatro años después se incorporó al equipo de la capital. Este último año ha sido uno de los jugadores de banquillo que más minutos ha acumulado -716- disputando 9 partido como titular y anotando dos ensayos. Gracias al trabajo constante se ha ido ganando la confianza de su entrenador que le dio la responsabilidad de dirigir al equipo como medio de melé en el comprometido partido contra CAR Cáceres.

Rafa Teruel vuelve al equipo

El regreso de Rafa Teruel (Jaén, 07/06/1987) a la disciplina de Jaén Rugby es una de las sorpresas de este verano. Juega de centro en la línea de tres cuartos y se caracteriza por su fuerza y su capacidad de abrir defensas rivales. Formado en el equipo de la Universidad de Málaga, llega a Jaén en 2010 después de jugar las Series Nacionales de “Seven”. Tras un año en Inglaterra, otro jugando en DH con el Ciencias de Sevilla y dos temporadas en DHB con el CDU Granada, aterriza definitivamente en Jaén Rugby. Ha sido todo en el club: jugador, capitán y entrenador del equipo senior en su regreso a DHB hace dos temporadas.

Motivos profesionales le han impedido disfrutar sobre el terreno de juego de los éxitos de su equipo esta última temporada, pero no ha dejado de celebrarlos en la distancia. Ahora, a los 33 años, dice ser consciente de que “a mi edad, y tras un año en blanco, es como volver a empezar. Me gustaría aportar mi experiencia dentro y fuera del campo, enseñando a los más jóvenes lo que mis veteranos me enseñaron a mí”.

El regreso de Teruel se une a los de Jesús Niño, Salva González, José Cabrera y Javier Pérez-Valenzuela. Todos con experiencia en la categoría y formados en la cantera de Jaén Rugby. Junto a ellos, la dirección deportiva ha realizado, hasta el momento, un solo fichaje -Andrea Mastouri- y se ha centrado en mantener el bloque que se proclamó campeón de liga en el Grupo C de DHB.

El inicio de la temporada sigue en el aire

Por último, recordamos que la fecha propuesta por la Federación Española de Rugby es el 11 de octubre. Sin embargo, no se trata de una decisión firme. La propia Federación se ha dado de margen hasta el 11 de septiembre para tomar su decisión definitiva atendiendo a las circunstancias generadas por el COVID 19. En su planteamiento inicial, la FER estableció tres posibles escenarios para el comienzo de la liga. Nos encontramos en el segundo de ellos. El tercer escenario posible sitúa el comienzo del campeonato el 15 de noviembre.