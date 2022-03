Jaén Rugby alcanza su décima victoria de la temporada en una jornada cargada de emociones

Una victoria sufrida. Una defensa épica. Un marcador ajustado. El homenaje a un carismático compañero fallecido. Muchas emociones comprimidas en una magnífica tarde de rugby, la que se ha vivido, dentro y fuera del terreno de juego, este pasado sábado en Las Lagunillas. El resultado es elocuente: Jaén Rugby 31- 29 CAR Sevilla.

Jaén Rugby no conoce la derrota en esta segunda fase del campeonato y con la del sábado ha sumado diez victorias. Esta última, a costa de uno de los cuatro equipos que vencieron a los jienenses en la primera fase. Ese fue el primer aliciente de un partido que comenzó a un ritmo trepidante y acabaría de forma épica. Pero no adelantemos acontecimientos.

Vamos con el partido. Comenzó con Jaén Rugby recibiendo el saque inicial y situándose, en un abrir y cerrar de ojos, en la veintidós contraria. Sin embargo, los locales se vieron sorprendidos por el contraataque sevillano. CAR anotó su primer ensayo -transformado- a los 3 minutos. Eran los primeros siete puntos de un partido que ya se intuía tan igualado como el de ida (27 a 25). Y es que, en el siguiente ataque, los jiennenses empatarían el partido. Un ataque largo, acumulando fases y que se resolvió con inteligencia y habilidad: inteligencia, la de Carlos Castro que sacó rápido un saque lateral; habilidad, la de Tani Bay que recorrió 60 metros sorteando a seis rivales para posar el balón en la zona de marca contraria. Vuelta a empezar.

El empate dio paso a diez minutos de dominio local. Jaén Rugby desplegó un juego vistoso y práctico a la mano, dominaba en las melés, frenaba las salida de su “8”, y, con todo ello, conseguía que el balón se mantuviera en campo rival. Así, hasta anotar el segundo ensayo en el minuto 15. Ulises Raya recogió muy abajo el balón a la salida de un agrupamiento, después de una touch, y lo posó en la zona de marca. Rafa Migale no consiguió esta vez la transformación, pese a patear prácticamente desde el mismo lugar que en su primer lanzamiento a palos. Duró poco la alegría jiennense porque, minutos después, volverían a ensayar los arlequinados del CAR. Antes del descanso, se pondrían por delante transformado un golpe de castigo muy centrado. Jaén Rugby pagaba caro sus contados errores y la falta de contundencia en algunos placajes.

Nada más comenzar la segunda parte, cambiaron las tornas. Jaén Rugby afiló sus garras durante su paso por el vestuario y consiguió dos ensayos en cinco minutos. En el marcador brillaba el 41:30 de tiempo jugado cuando Luis Alberto Enrique cruzaba bajo palos y posaba el oval. Un pase de Bay dejó solo al segundo-centro argentino. La siguiente jugada que acabó en ensayo jienense es un compendio de buen rugby en tres minutos. Recuperación en campo propio, patada “quirúrgica” de Carlos Castro con bote antes de salir, touch ganada, juego a la mano, una, dos, tres, fases, patada a la caja, presión al receptor en su veintidós, placaje espectacular para recuperar otra vez el balón, cuatro, cinco, seis fases, delanteros percutiendo, contrapiés, el balón al medio melé, cambia el sentido del juego, siete, ocho, nueve fases, el oval a los tres cuartos, diez, once, pierdo la cuenta de las fases cuando el balón cambia de nuevo del lado abierto al cerrado, pases y más fases, hasta el posado final de Fran Víbora. Migale le puso la guinda convirtiendo el ensayo en 7 puntos y colocando un 26 a 15 en el marcador.

Quedaba un mundo, la victoria estaba aún lejos. Y los jugadores de CAR Sevilla venían a por algo más que los puntos. Jaén Rugby se mantuvo firme, con cabeza fría y peleando cada metro con fiereza, incluso estuvo a punto de conseguir dos ensayos más. Pero era día de sufrir. En el minuto 63 el zaguero visitante volvió a castigar un fallo en el placaje con un ensayo que él mismo transformaría. Con 26-22 se llegaría a la recta final del partido.

Esos últimos minutos fueron de alto voltaje. Entre Luis Alberto Enrique, Iván Tévez y Fran Víbora fabricaron un ensayo que posó este último junto al banderín para ampliar la ventaja hasta los 31 puntos. Nueve les separaban de sus rivales faltando cinco minutos. En ese momento, en plena ofensiva sevillana, llegaron las amarillas a Fernando Gabba y a Emiliano Gómez, que acababa de saltar al césped. Dos exclusiones que convirtieron en épicos los últimos instantes del encuentro. Los ataques en tromba visitantes eran respondidos una y otra vez con una resistencia tenaz por Jaén Rugby. A pesar del esfuerzo, no pudieron frenar a los sevillanos en su último ensayo bajo palos. En el marcador, 31-29 y dos minutos por jugar, aunque ya saben que en rugby el partido no acaba mientras el balón está en juego. Y con él en las manos, los visitantes volvían a la carga. No parecían estar jugando trece contra quince. Los jiennenses se multiplicaban, placaban, se levantaban de momento. Una y otras vez, hasta desesperar a sus contrincantes y hacerles perder el balón en el minuto 84. Diez minutos había jugado en inferioridad Jaén Rugby antes de adjudicarse la batalla. Quizás, por eso, los gestos de rabia de unos y los de euforia de otros.

Jaén Rugby Homenajea a uno de sus Veteranos

Sin duda, un partido que le habría encantado ver y, mucho más jugar, a Rufino Cevidanes. Empresario, Presidente de la Asociación Cultural “Lola Torres” y veterano de Jaén Rugby, Rufino falleció inesperadamente en julio de 2020. El club le homenajeó antes de comenzar el encuentro entregando a su esposa y a sus padres una placa conmemorativa. Después, sus compañeros de equipo, sus “hermanos”, brindaron por él frente a una imagen suya vistiendo la camiseta verdeoliva que tantos partidos defendió junto a ellos. Quizás, por qué no pensarlo, la defendió también este sábado inspirando a “Espi”, a Rodri Santías o al joven Víbora –elegido MVP del partido- en esos últimos placajes decisivos antes de conseguir la décima victoria de la temporada.