El Jaén Paraíso Interior FS vence por tres a uno al BeSoccer CD UMA Antequera

De nuevo victoria en el Olivo Arena del Jaén Paraíso Interior FS por tres a uno frente al BeSoccer CD UMA Antequera. Continúa la buena racha del equipo amarillo que suma tres puntos más. En la primera parte se adelantaron con gol de Nem en el minuto ocho y con el uno a cero se fueron al vestuario pese a jugar de cinco los del UMA. No reflejaba el marcador el buen juego de Jaén pues merecían más. En la segunda parte, de nuevo el Jaén fue el primero en marcar, aunque el UMA salió más enchufado a la pista. El tanto fue de Mati Rosa tras una gran jugada en equipo con César Velasco y Attos. De nuevo con portero – jugador los visitantes, a cinco del final, sí lograron batir al Espindola con todavía tres minutos por delante. Aguantó Jaén y en el último minuto sentenció Taborda desde su área haciendo el tres a uno definitivo.



El Jaén Paraíso Interior FS recibió en el Olivo Arena al BeSoccer UMA Antequera para disputar el partido correspondiente a la jornada 10. El derbi andaluz comenzó a las seis de la tarde bajo la atenta mirada de los casi cinco mil espectadores incondicionales que, como cada sábado, acuden al Olivo Arena para apoyar a su equipo. En las gradas también aficionados del UMA Antequera que se desplazaron hasta la ciudad de Jaén, que tan buen recuerdo les trae tras conseguir aquí la Copa de SM El Rey la pasada temporada.



Salieron los locales muy enchufados a la pista, bien colocados en el 40x20 y con las ideas muy claras. Llevaban la iniciativa del juego en todo momento, si bien UMA mostraba grandes acciones individuales que hacían que el Jaén no bajara la guardia. Alan Brandi y Chino creaban las primeras ocasiones de peligro ante de que se sucedieran las primeras rotaciones en ambos conjuntos. César Velasco fue el primero en hacer cambio por decisión estratégica de Dani Rodríguez. Más tarde lo harían Taborda, Mati Rosa y Renato, completando así la rotación.



En el minuto ocho llegó una falta peligrosa para Jaén señalada sobre Pablo Taborda en un tira y afloja con su tocayo Pablo Ramírez. Y justo en la siguiente jugada llegaba el primer gol del partido y primer gol de Nem en liga con el Jaén. Lanzamiento lejano del brasileño que toca previamente en un defensor local. Gol muy celebrado por la afición y por el propio jugador.



En el once tuvo Attos la posibilidad de hacer el dos cero, pero el balón se estrelló en el palo. A cinco del final de la primera parte, Dani Rodríguez, pizarra en mano, hizo uso de su tiempo muerto. Tras reanudarse el partido, más de lo mismo, dominio de juego del Jaén, pero sin conseguir ampliar la ventaja en el luminoso. En el dieciocho tuvo oportunidad el UMA de empatar con una falta peligrosísima pero un atento Espindola adivinó la intención de los antequeranos. Decidió Tete juego de cinco con Alvarito para igualar el marcador antes de ir al descanso, pero se les esfumó el tiempo y se fueron a vestuarios los amarillos con ventaja de uno a cero.



Alan Brandi ponía a rodar el balón dando comienzo al segundo tiempo. Mismo quinteto titular en el Jaén Paraíso Interior FS no así en el caso del BeSoccer CD UMA Antequera. A diferencia del inicio del partido, los visitantes salieron con más fuerza a la pista. Espindola recurría al saque largo buscando el remate de Alan a portería. Cuando más presionaba Antequera, la Marea Amarilla comenzó a animar con fuerza a su equipo llegando así el segundo del Jaén en el minuto veintiséis, por obra de Mati Rosa, tras una gran jugada de equipo. Pase medido de César Velasco, dejada de Attos y llegada en boca de gol del argentino.



Con todavía diez minutos por delante para que acabara el encuentro, BeSoccer CD UMA Antequera cometió la quinta falta. Disfrutaba la grada con el buen juego de su equipo y con Alan Brandi que se quedaba solo frente a Conejo, cedía para el recién incorporado a pista, Menzeguez, pero la defensa cortaba el pase evitando el más que probable tanto del ocho amarillo. Taborda lo intentaba desde fuera del área, pero Conejo sacaba una mano providencial que evitaba el tercero. Los siguientes minutos, del treinta y tres al treinta y cinco, Jaén jugó con uno menos debido a la expulsión de Mati Rosa por doble amarilla. Aguantaron estoicamente Chino, Attos y Taborda la desventaja hasta que por fin se pudo incorporar Michel.



A cinco del final, los visitantes volvían a jugar de cinco con Alvarito. Tras un saque de esquina de Attos, los árbitros señalaban falta indirecta a favor en el borde del área rival, pero se fue por arriba el chut de Chino. Solicitó tiempo muerto el entrenador del Antequera a tres del final. Con un marcador de dos a cero todo era posible en el Olivo Arena. Y así fue, marcando Cobarro en el treinta y nueve, tras un rechace de Espindola. Era entonces cuando Dani Rodríguez hacía uso de su tiempo muerto. Y el fútbol sala nos regaló un minuto de emoción y un precioso gol de Taborda. Se adelantó al pase y anotó desde su pista a falta de 19 segundos. Tres goles, tres puntos de regalo en el último sábado de noviembre.



HOJA DE PARTIDO



Jaén Paraíso Interior FS: Espindola, Attos, Chino, Nem y Alan Brandi.



También jugaron: César Velasco, Taborda, Mati Rosa, Renato y Menzeguez.



BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo, Burrito, Alvarito, Cobarro y Óscar



También jugaron: Daniel Fernández, Pablo Ramírez, Dani Ramos, Quique, Pope, y Sergio Barona.



Goles: Nem 8’ (1-0); Mati Rosa 26’ (2-0); Cobarro 39’ (2-1); Taborda 40’ (3-1)



Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Mati Rosa, Alan Brandi de Jaén Paraíso Interior FS y a Pablo Ramírez y Sergio Barona de BeSoccer CD UMA Antequera.