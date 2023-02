El Jaén Paraíso Interior continúa imparable en el Olivo Arena

Cinco a dos fue el resultado del partido de la jornada veinte entre Jaén Paraíso Interior FS y Aspil-Jumpers Ribera Navarra. La liga volvió al Olivo Arena y la gran Marea Amarilla llenó el pabellón, siendo uno de los partidos con más afluencia de la temporada. Los más de cinco mil aficionados esperaban ansiosos para ver a sus campeones de Copa de nuevo en casa. Tras brindar la Copa a toda la hinchada, comenzó el partido que pronto vería alterado su marcador. Mati Rosa marcaba en el minuto tres. Con el uno a cero en el descanso, Aspil salió a por todas en la segunda parte empatando en el minuto treinta. Un tanto de Terry que hizo despertar a los hombres de Dani Rodríguez y ponerse las pilas. Alan Brandi haría el dos a uno, cogiendo carrerilla el equipo. El siguiente en anotar sería Michel, cuando los navarros jugaban de cinco con Terry. En el treinta y nueve Chino marcó desde los diez metros. Uge acortaría en el cuarenta, pero a falta de veinticinco segundos sentenció el de Albacete otra vez con disparo de doble penalti.



En la tarde del sábado nadie se quiso perder la gran fiesta del fútbol sala en el Olivo Arena. Volvía la 1ª Federación Futsal con el partido correspondiente a la jornada veinte, entre Jaén Paraíso Interior FS y Aspil -Jumpers Ribera Navarra FS. Ante más de cinco mil aficionados amarillos, entró Alan Brandi en pista portando la Copa de España, seguido del resto del equipo y del cuerpo técnico. Ofreció el capitán el trofeo a toda la Marea Amarilla que ovacionó emocionada recordando lo vivido en Granada el pasado fin de semana.



Comenzó el partido a las seis de la tarde. Los hombres de Dani Rodríguez tenían ganas de revancha por la derrota en el partido de ida. Así, pronto llegaría el primer gol del equipo local. En el minuto tres, Mati Rosa inauguró el marcador poniendo en pie a toda la Marea Amarilla. Justo después se sucedieron las rotaciones en ambos conjuntos entrando por parte del Jaén Chino, Attos y Renato a pista. Completaría la rotación el canterano Luque. Espindola sacaba una gran mano tras un potente disparo de Marcão. Duelo de porteros del cual Jaén salía mejor parado. Michel se las vería un minuto después con el portero del Ribera en un mano a mano bajo palos.



En el minuto ocho, Espindola hacía una doble intervención tras una falta peligrosa señalada en contra. Pintinho lo intentaría el empate hasta en dos ocasiones sin lograrlo. En el ecuador de la primera mitad, aumentaba la velocidad del partido. Una contra del Aspil hizo presagiar lo peor, pero de nuevo Espindola se adelantaba taponando bien. Henrique saldría al 40x20 en el minuto doce, recibiendo todo el calor y cariño de la grada. Justo antes, Espindola era derribado tras adelantarse por la banda lo que le supuso la primera amarilla a los navarros y primera tarjeta del encuentro.



A siete del final solicitaba Dani Rodríguez tiempo muerto. Seguía presionando fuerte Ribera en busca del gol. Mati Rosa daba en el palo tras parada de Marcão justo a seis del final. Dos minutos después haría la quinta el equipo amarillo. Henrique haría de las suyas con los pies para deleite de toda la hinchada. Diego Ríos hacía uso de su tiempo muerto a un minuto y medio del final. Mati Rosa haría una gran jugada por su banda, pero cortó la defensa desde el interior del área. El argentino también estaría atento en la contra cerrando a Bruno Petry, cuando peleaba por el gol. A cinco segundos del final de la primera parte, señalarían los colegiados una falta junto al área del Aspil. El saque libre indirecto ejecutado por Michel hacia Chino se fue por poco. Justo después sonaría la bocina para irse al descanso los jugadores.



Con los mismos cinco hombres de inicio salió el Jaén a la pista para la segunda parte. Uge pondría a rodar la pelota a dos minutos de las siete de la tarde. Como al inicio del partido, Aspil optaba por adelantar a Marcão. El Jaén salía mejor colocado, pero conforme pasaban los minutos, Aspil se veía más resuelto. Terry y Bruno Petry merodeaban por el área generando ocasiones de peligro. Nacho Gómez lo intentaría desde lejos tras una falta señalada a su favor.



En el minuto veintiséis, después de derribar Lahuerta a Alan Brandi en el borde del área, los de Dani Rodríguez tiraron de estrategia, pero el disparo de Renato se fue por poco. El Aspil lo intentaba presionando arriba jugando Marcão muy adelantado. La falta a Terry cerca del área del Jaén no la rentabilizaron los navarros perdiendo una gran ocasión para hacer el empate. Los amarillos, por su parte, seguían a medio gas y tras, un saque de esquina de Aspil, Terry, el máximo goleador de la liga, haría el uno a uno justo en el ecuador de la segunda parte. Solicitaba el técnico jienense tiempo muerto para espabilar a sus jugadores, consciente de la importancia de llevarse los tres puntos. Al reanudar el partido, Mati Rosa forzaba la quinta de los naranjas. El pivot tenía que ser atendido por los servicios médicos del club sobre la pista. Chino intentaría adelantar a su equipo sin éxito en la ejecución de la falta. De nuevo el albaceteño dispararía con todas sus fuerzas dando el balón en el palo. Subían así los ánimos en el Olivo Arena y se caldeaba el ambiente por no señalar una posible mano del Aspil en la jugada anterior.



A siete del final, los aficionados comenzaban a estar pendientes del reloj. Diego Ríos solicitaba tiempo muerto y otra vez lo intentaban con Marcão adelantado. En el treinta y cuatro Alan Brandi conseguiría anotar dando ese balón de oxígeno al equipo. Optaría Ribera Navarra por juego de cinco con Terry como portero jugador, pero no les surtiría el efecto deseado pues, tras un robo de Taborda y centro a Michel, el de Mengíbar disparó desde lejos haciendo el tres a uno. Tres minutos después, de nuevo Michel a punto estuvo de marcar, pero el balón dio con el larguero.



Anás veía doble amarilla tras señalar mano el colegiado impidiendo el saque de Espindola. La recompensa del disparo desde los diez metros sería para Chino, que repetiría por mala colocación del portero y, en el segundo intento, marcaría el cuatro para el Jaén. La magia del fútbol sala haría acto de presencia en el último minuto con dos goles más: uno de Uge, para hacer el cuatro a dos y otro de Chino, de nuevo tras la distancia de los diez metros. Final en el Olivo Arena con victoria para Jaén que sigue sin perder diecinueve partidos después.



HOJA DE PARTIDO



Jaén Paraíso Interior FS: Espindola, Taborda, Menzeguez, Michel y Mati Rosa.



También jugaron: Attos, Chino, Renato, Luque, Alan Brandi, Henrique y César Velasco.



Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS: Marcão, Nacho, Uge, Pintinho y Terry.



También jugaron: Amin, Bruno Petry, Anas, Alberto Lahuerta y Gabriel.



Goles: Mati Rosa 3’ (1-0); Terry 30’ (1-1); Alan Brandi 34’ (2-1); Michel 35’ (3-1); Chino 39’ (4-1); Uge 40’ (4-2); Chino 40’ (5-2).



Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Menzeguez de Jaén Paraíso Interior FS y a Anás (doble amarilla), Diego Ríos y Terry de Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS.