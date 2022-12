El Jaén Paraíso Interior FS continúa imparable y se clasifica para la Copa de España

El Jaén Paraíso Interior FS sigue imparable y vuelve a vencer en el Olivo Arena. Esta vez frente a Osasuna Magna por cinco a dos en el partido correspondiente a la jornada decimotercera. Los de Jaén dominaron el juego desde el primer minuto inaugurando Mati Rosa el marcador en el seis. Poco duró la alegría y Osasuna Magna igualó el partido de lanzamiento directo de falta. Jhonatan Linhares fue el autor del tanto visitante. El resultado provisional no reflejaba el juego sobre la pista pues Jaén estaba siendo superior. En el minuto nueve marcó Michel haciendo el dos uno. Mati Rosa ampliaría la ventaja para su equipo en el dieciséis. Osasuna Magna fue efectivo y acortó distancias haciendo Dani Zurdo su segundo tanto. Con el tres a dos se fueron a vestuarios los jugadores. A los tres minutos de comenzar la segunda parte, Menzeguez daría el oxígeno que necesitaba el equipo con su primer gol, luciendo la camiseta amarilla. A siete del final, los visitantes decidieron el juego de cinco, pero no les resultó. Sí lo hizo Mati Rosa, a falta de cuarenta segundos, logrando su tercer gol del partido y quinto del equipo. Final con resultado de cinco a dos y clasificación matemática para la Copa de España.









Tercer sábado consecutivo de fútbol sala de primer nivel en el Olivo Arena. El frío de Jaén no fue un impedimento para sacar a la gente de sus casas y acercarse, una jornada más, a ver a su equipo y darle calor desde las gradas. El partido, correspondiente a la jornada decimotercera, en el que el Jaén Paraíso Interior FS recibía a Osasuna Magna comenzó a las siete y media de la tarde.



Menzeguez intentaba sorprender a Planillo desde lejos, pero estuvo atento el portero visitante. El Jaén dominaba sobre la pista y prueba de ello fue que no tardó en llegar su primer gol. Mati Rosa inauguraba el marcador en el minuto seis, tras robar en media pista y una gran definición en el uno para uno. La ventaja le duró poco al equipo anfitrión pues, tras señalar falta el colegiado en el borde del área, Jhonatan Linhares, recién incorporado a pista, igualaba el marcador para Osasuna Magna de lanzamiento directo.



Tocaba empezar de nuevo y rehacerse pues se veía en la pista un juego superior para los de Jaén. Así, no tardó en llegar el segundo. Tanto de Michel completando una jugada de pizarra desde la frontal, haciendo el dos a uno. Pasado el ecuador de la primera parte, el partido siguió como empezó, dominando el Jaén Paraíso Interior FS. A seis del final los rojillos vieron la expulsión de Fabinho por doble amarilla que vino acompañada de la expulsión también de su delegado de equipo por las protestas y tras invadir el campo.



Con todavía cinco minutos por delante para el descanso, Jaén cometía la quinta falta frente a las dos del Osasuna Magna. Justo después, llegó el tercero. Otra vez Mati Rosa, que remataba en el segundo palo tras el pase preciso de César Velasco. Poco después hacía uso Imanol Arregui de su tiempo muerto con la intención de acortar ventajas. Lo lograrían a uno del final marcando Dani Zurdo tras un error en la defensa jienense.

Con el marcador de tres a dos favorable al Jaén, daba comienzo la segunda parte. Dani Rodríguez eligió el mismo quinteto titular, siendo Alan Brandi el encargado de hacer saque. Los navarros habían conseguido maximizar todo su potencial e iban a por todas creando peligro en el área rival. Un gol de Menzeguez a los tres de comenzar esta segunda parte supuso un balón de oxígeno para los amarillos. Anticipó Taborda y definió su compatriota con un chut potente. Se sentía cómodo el equipo andaluz llegando a puerta tras grandes acciones individuales y desde la grada se animaba sin descanso. En la contra, los visitantes se desenvolvían con éxito, pero Espindola lograba mantener la ventaja con grandes intervenciones.



Alan Brandi le dejaba a Nem un bonito balón frente al área, pero el brasileño fue desestabilizado justo cuando tiraba a puerta. Minutos más tarde se repetiría la misma ocasión, pero el balón se iría muy alto. Toda la afición coreaba en el Olivo Arena, de fondo norte a sur, disfrutando de un magnífico ambiente de fútbol sala y viendo cómo su equipo acariciaba la clasificación para la Copa de España.



Imanol Arregui decidía el juego de cinco con Juninho a siete del final. Tras perder la posesión los de Osasuna Magna, los servicios médicos tuvieron que atender a Michel y Toni Escribano por el gran choque contra la propia portería para evitar el gol. A punto estuvo Taborda de hacer el quinto con disparo desde su área, pero el balón se desvió por la derecha. Él mismo y su compañero Alan Brandi se compaginarían a la perfección desde el centro de la pista, pero actuó bien la defensa navarra evitando el tanto de Pablo Taborda.



Los minutos finales apretaba Osasuna Magna, durándole poco la posesión del balón a Jaén. Con ya prácticamente cerrado el partido, a cuarenta segundos del final, llegó el quinto y tercero para Mati Rosa. Jaén consiguió lo que buscaba: su certificación para la Copa de España.

HOJA DE PARTIDO

Jaén Paraíso Interior FS: Espindola, Taborda, Michel, Menzeguez y Alan Brandi.



También jugaron: Mati Rosa, César Velasco, Attos, Renato, Nem,



Osasuna Magna: Miguel Planillo, Juninho, Toni Escribano, Fabinho y Geraghty.



También jugaron: Roberto Martil, Dani Zurdo, Jhonatan Linares, Ion Cerviño, Pol Barrot y Josu Mendive.



Goles: Mati Rosa 6’ (1-0); Jhonatan Linhares 7’ (1-1); Michel 9’ (2-1); Mati Rosa 16’ (3-1), Dani Zurdo 19´ (3-2); Menzeguez 23’ (4-2); Mati Rosa 40’ (5-2).



Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a César Velasco de Jaén Paraíso Interior FS y a Fabinho (doble amarilla), Roberto Martil, Jesús M.ª Sangüesa San Miguel e Imanol Arregui de Osasuna Magna.