El Jaén Paraíso Interior buscará una nueva victoria frente al Levante UD FS en Paterna

Lograda la undécima victoria de la temporada tras un intenso derbi andaluz ante Córdoba Patrimonio, la expedición amarilla puso rumbo a tierras valencianas para tratar de prolongar el espectacular estado de forma que atraviesan los de Dani Rodríguez. Agarrados a la tercera posición, Jaén Paraíso Interior FS no solo sumó tres puntos importantes sino que también aprovechó para recortar e igualar a puntos a Mallorca Palma Futsal.



Repasando la semana de entrenamientos, la primera plantilla descansó el lunes para incorporarse el martes con una exigente doble sesión sobre el 40x20 del Palacio de Deportes Olivo Arena. Con dos sesiones más, los amarillos prepararon un partido que tendrá como premio tres suculentos puntos a las puertas de la Copa de España Granada 2023.



En esa última sesión de trabajo, celebrada en la mañana de hoy, Dani Rodríguez atendió a los medios de comunicación presentes. En primer lugar, el técnico jienense describió la semana realizada por los suyos: "El equipo trabajó bien, ha sido una semana atípica, ya que hemos dado algún día más de descanso de lo habitual y el partido se disputa en viernes". Con el inevitable pensamiento de la Copa de España, Dani Rodríguez no duda del objetivo real de la semana: "El equipo está concienciado, a pesar de que en esta semana fue el sorteo de Copa del Rey y de que todo el mundo está pensando en la Copa de España, pero todos tienen claro que el partido ante Levante, una vez finalizada la Copa, forma parte de la competición que venimos peleando todo el año y que estamos en una situación en la que podemos seguir soñando y que además nos merecemos y no queremos bajarnos de ahí". En la misma línea, el entrenador amarillo añadió que "estos tres puntos son importantes para seguir enganchados en la primeras posiciones y seguir con la ventaja que tenemos. A pesar de que, probablemente, todo el mundo esta pensando en la copa, nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de los tres puntos".



En el otro lado de la pista estará el Levante UD FS, colista de la liga: "Está claro que el rival no ocupa la posición para la que está confeccionada la plantilla. La dinámica y cosas extra deportivas le está suponiendo no tener una continuidad de resultados y atraviesan una dinámica peligrosa. Ya sabemos que ese tipo de partidos, ante equipos heridos y con mucha necesidad los hacen mucho más peligrosos. Su equipo tiene mucha calidad y tenemos que tener en cuenta que será un partido difícil, que tendremos que hacer las cosas muy bien. La pista es complicada y seguro que tienen este partido marcado como una final".

Levante UD FS

Con 13 puntos a su favor, Levante UD FS ocupa la última posición de la tabla clasificatoria. En el encuentro de ida celebrado en el Palacio de Deportes Olivo Arena, Jaén Paraíso Interior FS logró la victoria con un claro seis a dos. La última victoria lograda en liga por el equipo dirigido por Javi Márquez data del 18 de noviembre, tras vencer por cinco a tres en casa y ante el Manzanares Quesos El Hidalgo. La anterior semana, Levante UD FS consiguió sobre la pista el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey pero tras una alineación indebida del guardameta Fede, los granotas quedaron desclasificados.



Convocatoria: Fede, Tolrà, Miranda, Rafa Usín, Pachu, Peléh, Roger, Raúl Jiménez, Cayetano, Jamur, Pedro Toro, Rochina, Antoniazzi y Dener.