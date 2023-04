El Jaén Paraíso Interior FS buscará hoy acortar distancias frente al Mallorca Palma Futsal

Hoy se reanuda la competición liguera tras el parón por selecciones del fin de semana con dos partidos, el de Osasuna Magna Xota FS contra Noia Portus Apostoli y el que enfrente a Mallorca Palma Futsal con el Jaén Paraíso Interior FS. El encuentro del Jaén dará comienzo a las ocho y media de la tarde y será arbitrado por Antonio Navarro del colegio de árbitros de Castilla León y Alberto Sarabia, del colegio de La Rioja. Será televisado por IB3 y LaLigaSportsTV. Los hombres de Dani Rodríguez vuelven a la competición liguera con el objetivo de traerse a casa los tres puntos y así acortar distancias con Mallorca Palma Futsal.



Ambos conjuntos ocupan la segunda y tercera posición, sumando el equipo Balear dos puntos más que el jienense. Si bien, los de Antonio Vadillo han disputado un partido más por estar clasificados para la Final Four de la Champions. De esta manera, si el Jaén gana podrá aumentar el casillero final de puntos dependiendo de sí mismo y superar a Mallorca Palma Futsal una vez que se ajuste el número de partidos jugados. Durante las dos últimas semanas, el Jaén Paraíso Interior FS ha estado entrenando con normalidad en el Olivo Arena, aunque sin contar con Chino y César Velasco, ambos convocados por Fede Vidal para jugar con la Selección Española.



En el apartado de bajas, Dani Rodríguez sigue sin poder contar con Mauricio, pero sí cuenta con todos sus jugadores para plantarle cara al equipo insular. Tras la última sesión de entrenamiento en la mañana de hoy, el técnico jienense se dirigió a los medios de comunicación y explicó que: “En este final de temporada, más que trabajar lo físico, intentamos descansar y recuperar jugadores. Nuestro parón ha sido pragmático ya que no hemos contado con Chino y César y hemos sufrido las lesiones de Alan Brandi y Attos. Pese a ello, vamos con la idea firme de competir, hacer un gran partido y sacar algo positivo".



Hablando del nivel del partido, el técnico amarillo comentó que "es un partido importante, Mallorca Palma Futsal es nuestro rival directo y además por detrás el resto de equipos vienen fuertes. Sabemos que Palma es un rival muy difícil, son el mejor equipo como local y no ha perdido ningún partido". Teniendo en cuenta el último partido disputado ante Mallorca Palma Futsal, Dani Rodríguez añadió: "No creo que sea un partido parecido al de Granada, primero porque jugamos en Son Moix. Lo que sí tenemos claro es que nos enfrentamos a uno de los equipos con más gol de la competición, combinada con una sólida defensa. El resultado dependerá mucho de cómo seamos capaces de asentarnos en la pista y de aprovechar nuestras virtudes para contrarrestar las numerosas que posee Palma".



Mallorca Palma Futsal



El equipo balear cuenta con diecisiete victorias en liga, cinco empates y tan solo dos derrotas lo que le hace sumar cincuenta y seis puntos. Además, es el único equipo español que ha logrado clasificarse para la Final Four de la Champions que se disputará el 4 y de mayo.



En el encuentro de ida, en el Olivo Arena, el resultado fue de dos a dos. También quedaron en tablas en el último partido que se vieron las caras, en los cuartos de final de la Copa de España. Tras empatar a uno, Jaén consiguió el pase a la siguiente ronda en la tanda de penaltis. Ambos conjuntos no pueden estar más igualados, lo que le aporta máximo atractivo a este partido.



Plantilla: C. Barrón, Chechu, Chaguinha, Marc Andreu, Chaguinha Luan Muller, Mancuso, Eloy Rojas, Marlon, Rivillos, Moslem, Tomaz, Tayebi, Cleber, D. Saldise, Carlos, Fabinho, Cainan, Nil Tent y Gordillo.