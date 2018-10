Jaén Merece Más habla de «otra traición a Jaén» del Gobierno

«Ha estallado. La plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’, que junto a la plataforma de ‘Linares Todos a Una’, sacó a la luz los fondos europeos ITI y lo ha peleado ante todos los grupos políticos, muestra su asombro porque las administraciones regional y estatal habían acordado, en mayo, dotar a la ITI de Jaén con 520 millones de euros, a razón de 260 millones de euros cada una de las dos administraciones. La sorpresa es que, recientemente, la Junta de Andalucía anunció que en su modelo de Gobernanza tiene previsto un importe de 222 millones, lo que supone quitarle a Jaén 38 millones de euros de la partida autonómica prevista. Pero, para ‘Jaén Merece Más’, lo más graves es que el Gobierno va a dotar 0 euros de los otros 260 millones que le correspondían y que ya estaban consensuados entre ambas administraciones desde hace varios meses. La plataforma ciudadana lo califica como “una tiranía, una traición y otra estafa monumental a Jaén, consentida por la propia subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, quien el día 26 de septiembre manifestó, textualmente, y en varios medios de comunicación que “no hay participación del Estado”. Para ‘Jaén Merece Más’, es intolerable que los políticos de Jaén callen ante este nuevo desprecio a la provincia y se pongan de lado de las siglas, hasta el punto de ser capaces de doblegarse y no reclamar los 260 millones de fondos europeos que el Gobierno debe reprogramar para Jaén. “Es inadmisible que la subdelegada del Gobierno en Jaén dé la espalda a la provincia, se conforme con participar en una mesa de trabajo y no alce la voz a Madrid para reclamar los 260 millones de euros que su departamento tenía acordados y que debería poner para ejecutar proyectos. De 520 millones de euros, lo han rebajado de un plumazo a sólo 222 de la Junta, siendo la aportación del Gobierno de 0 euros de los 260 millones que le correspondían. Ni siquiera dan cabida a las dos grandes plataformas ciudadanas de la provincia en el diseño de estrategias, porque saben que vamos a reclamar cosas como estas, y no hemos visto a ninguno de los propuestos para esas mesas reclamar que a Jaén le está quitando la Junta 38 millones y el Gobierno le quita a Jaén 260 millones de euros. Y estamos hablando de decenas de miles de millones de las antiguas pesetas”, recalcan desde ‘Jaén Merece Más’.»