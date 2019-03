Jaén y Linares lideran el grupo de ciudades con más paro

La plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' ha vuelto a exhibir su malestar por la mala situación económica que sufre la provincia y que se evidencia en los malos datos que sus dos principales ciuades, Jaén y Linares, aportan al nuevo informe de la Fundación BBVA, uno de los más prestigiosos de España, que ha analizado las 73 principales ciudades españolas en diversos parámetros y según el cual «Linares sería la peor del país en cuanto a los datos socio económicos, mientras que Jaén capital también estaría en puestos de farolillo rojo, cuarta por la cola».

La plataforma pone sobre la mesa, una vez más, que hay motivos más que suficientes para llamar a la población a que se rebele ante lo que está ocurriendo y que pone de manifiesto que «lo de Linares es alarmante por cuanto suele ser la localidad española con más paro de España, pero si se tiene en cuenta que Jaén es la capital de la provincia y como tal debiera ser el motor de la misma, el caso de la capital sería más dramático. Sólo el elevado nivel de nóminas de funcionariado y de la Universidad evitan que Jaén capital sea realmente la última de la lista».

Aquí tienes acceso al estudio completo https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2019/02/Areas-Urbanas-Funcionales_febrero2019.pdf

En cualquier caso estos datos vienen a ratificar el progresivo engrandecimiento socio económico de la provincia «mientras que nadie se da por aludido» que sufre la provincia y que confirman, según Jaén Merece Más, que «necesitamos una reacción social en triple sentido. En primer lugar, a la clase política para que deje de discutir y de ningunear a una provincia hastiada de ser constantemente olvidada en inversiones, infraestructuras y servicios, lo que le hace perder oportunidades y ello aboca a los jóvenes a emigrar de su tierra. En segundo lugar, se pide a los agentes sociales que den la cara públicamente y enmienden la actitud contemplacionista para pasar a la reivindicativa a todos los poderes políticos y sin distinción de siglas. Y, en tercer lugar, la plataforma ciudadana solicita a toda la sociedad jiennense, de toda la provincia, para que se organice y acuda, sin siglas, a la manifestación de la "Revuelta de la España Vaciada" el domingo 31 de marzo, a las doce del mediodía, en la plaza de Colón de Madrid».

Esta manifestaciçon exigirá que se hagan políticas que reviertan los terribles datos de despoblación que acumulan determinados territorios, como Jaén, provincia que perderá cerca de 100.000 habitantes durante los próximos 21 años y a tenor de los datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). Ambos vaticinan la fuga masiva de personas en edad de trabajar porque no encontrarán oportunidades de trabajo en la provincia, entre otras cuestiones, dicen desde la plataforma, «porque las industrias no se establecen en esta tierra por la falta de las autovías A32 y A81 (del Gobierno), la A306 y la A316 ( de la Junta), el grave desmantelamiento ferroviario, la negación del AVE, no hacer el eje central ferroviario del Corredor Mediterráneo de mercancías, así como por ser Jaén capital de las últimas en inversiones de las administraciones, al igual que ocurre históricamente con la provincia, mande quien mande y sin distinción de siglas ya que están vaciando la provincia de Jaén».