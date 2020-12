El PP de Jaén denuncia que “no habrá aportación extraordinaria para la ITI”

El diputado nacional y presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena ha mostrado hoy su preocupación ante los últimos acontecimientos ocurrido con la ITI de Jaén. La provincia de Jaén espera su Inversión Territorial Integrada como agua de mayo para la puesta en marcha de proyectos que vertebren esta tierra, mejorando las comunicaciones y permitiendo su crecimiento económico y empresarial para mejorar la vida de los jiennenses y que debía contar con dos aportaciones, una de la Junta de Andalucía y que ya ha comprometido en una primera fase 90 millones de euros, y otra del gobierno de España que “mucho nos tememos que no llegará”.

Requena ha expuesto que tras ver la luz el Informe de Seguimiento de la ITI de Jaén “no nos cabe duda de que el PSOE ha vuelto a mentir y a jugar con el futuro de los jiennenses”. El informe es “una tomadura de pelo, la vergüenza más absoluta, pues ese programa de inversiones extraordinarias que debía servir para darle una nueva oportunidad a esta provincia, modernizando nuestra agricultura, generando oportunidades de empleo, arreglando los caminos rurales, mejorando las exportaciones de aceite, y en definitiva dar perspectivas de desarrollo a la provincia ha resultado ser por parte del gobierno de Sánchez un engaño superlativo”. Y es que el informe detalla que los fondos plurirregionales están gastados. “No hay ITI para Jaén, no existe, no habrá proyectos ni inversiones para esta provincia porque el Partido Socialista, Sánchez, y sus socios han gastado nuestro dinero en otras cuestiones”.

Críticas al PSOE

“¿Dónde está el PSOE de Jaén? Escondido y espero que avergonzado”, ha dicho el dirigente popular, pues por un lado está Felipe Sicilia diciendo que no hay ITI porque no hay proyectos y Laura Berja por otro indicando que tiene que ver si la cosa es tan seria como para pedir responsabilidades. Según Requena “seguramente estarán estudiando el argumentario para tratar de darle la vuelta a la historia y ver cómo salen de ésta pero la verdad es sencilla y clara, no habrá ITI para Jaén porque Sánchez se lo ha gastado”. Y no lo dice el Partido Popular, lo dice el Informe de Seguimiento de la ITI de Jaén que establece que no habrá ni un céntimo de euro más ni ningún fondo excepcional para atajar las singularidades de esta provincia tal y como ha hecho la Junta de Andalucía porque el gobierno social-comunista ha esfumado los 220 millones de euros que correspondían a Jaén.

El presidente de los populares jiennenses ha informado que desde el Partido Popular de Jaén se ha elaborado, gracias al conocimiento que nuestros alcaldes, alcaldesas y portavoces en los 97 municipios tienen de esta tierra, una carpeta llena de propuestas y proyectos que ha sido remitida al señor Sánchez para que conozca las carencias y necesidades de esta provincia ya que al parecer “ni su colega Felipe Sicilia ni nadie del PSOE jiennense ha sabido decírselo”. “Pero -ha espetado- mucho nos tememos que esos proyectos se quedarán guardados en un cajón al no haber dinero del Estado para nuestra ITI”.

Y bajo la responsabilidad que siempre ha caracterizado al Partido Popular, “hemos hecho también muestras aportaciones para establecer en qué proyectos podrían invertirse los Fondos europeos de recuperación”. Hoy finalizaba el plazo de presentación de proyectos que deben ir encaminados a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, con la nueva economía, el cambio del modelo productivo, la economía circular, la mejora de los ecosistemas, o la transformación hacia las energías limpias. “La provincia de Jaén lo tiene todo para ser punta de lanza de este cambio pues contamos con 66 millones de olivos que son un recurso de biomasa importantísimo y además el 27% de la cuenca del Guadalquivir lo tenemos nosotros y por eso no cabe duda de que esta tierra puede ser clave en el desarrollo de energías renovables”.