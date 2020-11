Jaén comenzaba esta medianoche dos semanas de restricciones de movilidad

Toda Andalucía ha iniciado a las 0:00 horas de este martes dos semanas de medidas restrictivas para intentar contener los brotes de coronavirus, que contemplan, entre otras cosas, adelantar el toque de queda desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana y limitar la actividad comercial no esencial hasta las seis de la tarde en toda Andalucía, excepto en Granada, donde hay cierre total.

Las nuevas medidas pasan por mantener el cierre perimetral de toda la comunidad dos semanas más, hasta el lunes 23 de noviembre, así como cerrar todos los municipios de Andalucía; sólo se podrá salir o entrar de ellos con causa justificada.

Toque de queda

El toque de queda se establece de 10 de la noche a las 7 de la mañana y seguirán abiertos los colegios e institutos y en la universidad las clases se impartirán de forma telemática desde el martes, ya que la Junta prorroga durante el día de mañana el resto de medidas acordadas la semana pasada y que están actualmente en vigor.

Toda actividad no esencial cerrará a partir de las 6 de la tarde del martes en toda Andalucía, salvo en Granada, donde se ha decretado el cierre total dada la "crítica" situación de esta provincia con una incidencia de coronavirus de casi 1.200 casos por 100.000 habitantes, lo que la sitúa en peor situación que las regiones españolas con más incidencia. Desde esta medianoche, los paneles de la DGT informan de las nuevas limitaciones de movimientos a partir de las 22:00 horas, dentro de una serie de medidas que serán revisadas en dos semanas en función de cómo evolucione la pandemia

Queja de Comercio Jaén

La Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios, Comercio Jaén, ha considerado que las nuevas restricciones decretadas por la Junta de Andalucía para frenar el covid-19 "son desproporcionadas" y ha demandado "un plan urgente de ayudas para rescatar al pequeño comercio de proximidad".

De esta forma, la entidad se suma a la petición formulada por la Confederación Comercio Andalucía y ha señalado que las nuevas medidas de limitación de horarios y movilidad "se han realizado sin escuchar al sector" y "van a suponer la puntilla para el comercio de cercanía que lleva una caída de ventas acumulada durante la pandemia de un 50 por ciento aproximadamente".

"El pequeño comercio no comprende cómo se penaliza de esta manera a este sector cuando existen otro tipo de actividades que aparecen como los mayores focos de contagio en la actualidad. De hecho, el comercio de proximidad es una actividad que no genera riesgo de contagio por su cumplimiento escrupuloso de las medidas de prevención y de seguridad sanitaria al no generar en ningún caso hacinamiento por el control de aforo que se realiza en sus establecimientos", ha explicado este lunes en una nota.

Los comerciantes han expresado su comprensión por que el Gobierno autonómico "tenga que actuar frente a un problema de salud pública muy grave y que está aun lejos de ser controlado", si bien han matizado que "al menos deberían ser oídas sus propuestas y acompañar las restricciones de medidas económicas de apoyo para los sectores más afectados por las mismas".

Al hilo, ha apuntado que sin la puesta en marcha de forma urgente de este plan de rescate del comercio de cercanía, que debe incluir, entre otras medidas, ayudas a fondo perdido y cuya tramitación resulte ágil y rápida, "serán muchas las empresas de este sector que tendrán que cerrar con la consiguiente destrucción de empleo y riqueza".

En todo caso, los comerciantes han afirmado que cumplirán las medidas adoptadas por la Junta, colaborarán para poner fin a la pandemia lo antes posible y seguirán prestando el servicio del comercio de cercanía con la mayor calidad posible para que el conjunto de los ciudadanos tenga acceso a un adecuado abastecimiento de productos.

Finalmente, Comercio Jaén ha indicado que ha recibido "muchas consultas sobre si se iba a recomendar por parte de la organización algún horario de apertura conjunta". Tras un sondeo entre un número significativo de comercios, ha aludido a la "inconveniencia de esta medida por cuanto la determinación del horario de apertura es una decisión variable y que depende de muchos factores", de modo que debe tomarse por cada establecimiento atendiendo a sus características.